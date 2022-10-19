快訊

今年首例百日咳 北部國中生確診症狀曝光

劉建國陣營批張麗善花錢如流水 多項政績卻吊車尾

中央社／ 雲林縣19日電
民進黨雲林縣長參選人劉建國。聯合報系記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國。聯合報系記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天開記者會說明雲林縣近4年接受中央挹注，比前任縣長多了355.2億元，但雲林縣多項政績吊車尾，直指縣長張麗善花錢如流水、執政不力。

對此，截至下午4時，雲林縣政府尚未回應。

劉建國競選總部發言人林廉貴與民進黨雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、江文登和周秀月召開記者會，痛批張麗善玩弄數字遊戲，記者會上提出多家雜誌調查指數和主計處等單位公布的數據佐證。

周秀月指出，從民國104到108年李進勇擔任雲林縣長時，中央一年平均經費新台幣275.7億元，而張麗善在108年擔任縣長後，一年平均經費364.5億元，相較之下，張麗善每年均增加88.8億元，4年合計足足多了355.2億元經費可運用。

江文登也說，張麗善從108年到110年還債32億元，但今年元月至9月還了33億元，他質疑張麗善為了美化政績玩數字遊戲，到底錢從哪裡來，應向縣民說清楚。

蔡孟真以嘉義縣4年打造6個產業園區，反觀張麗善近年任內有何重大建設，雲林連一個產業園區都沒有。

蔡岳儒強調，中央經費增加，雲林縣人口在3年內從68萬減到66萬；雲林14到29歲青年失業率高過全國，另外教育預算編129億，主計處考核評比卻是全國最後一名；康健雜誌健康城市大調查，雲林也倒數第一。

蔡岳儒認為，張麗善4年來多了355億元經費，扣掉還債65億元，剩下近290億元，但只看到縣府辦了一大堆活動，送車、送平板等大獎，把人民納稅錢亂花。

2022大選 雲林縣選舉 劉建國 張麗善

延伸閱讀

西螺福興宮揪「姊妹」會香 11月10日起駕古香路祈福

隔20年！雲林接辦全運會 張麗善曝光虎尾將蓋「這個」

雲林選情熱！許文志為張麗善披掛 蘇嘉全、林靜儀都南下

劉建國提活化舊台汽北港站 張麗善與青年座談

相關新聞

鄭運鵬西進大陸 張善政批：民進黨雙標無下限 說一套做一套可恥

國民黨桃園市長參選人張善政今下午至平鎮南勢黃昏市場，對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今上午表示，他過去西進大陸是公開資訊，...

柯鍾合體 陳時中競總：選舉熱血市政冷血 已走火入魔

苗栗縣議長鍾東錦脫黨參選苗栗縣長後，明天將以市政交流名義參訪北市府大數據中心，台北市長柯文哲預計親自接待。民進黨北市長參...

高虹安再爆違規兼職 沈競辦：難保當市長不會假公濟私

資策會執行長卓政宏今天表示，立委高虹安在資策會任職期間，兼任科智企業業務處長，確定高虹安當時未報備兼職，違反勞雇契約，資...

團隊遭邱顯智質疑有「炒地狀元」 徐定禎：請衝著我來勿模糊焦點

時代力量立委邱顯智質疑民進黨苗栗縣長參選人徐定禎的競選總部執行長鄭宏輝是「炒地狀元」，應立即撤除。徐定禎下午回應指出，鄭...

影／「林佳龍當新北市長、賴清德選總統」 萬里拜票地方大喊

民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午到金山、萬里拜票，副總統賴清德陪同在故鄉萬里昭靈宮參香祈福，賴清德籲鄉親以疼惜他的心一...

雙城論壇續辦？習近平再提武統 陳時中：共機擾台不該辦

中國國家主席習近平16日在中國共產黨第20次全國代表大會（20大）重申，不排除武統台灣，讓台北與上海的雙城論壇是否延續再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。