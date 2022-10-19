劉建國陣營批張麗善花錢如流水 多項政績卻吊車尾

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今天開記者會說明雲林縣近4年接受中央挹注，比前任縣長多了355.2億元，但雲林縣多項政績吊車尾，直指縣長張麗善花錢如流水、執政不力。

對此，截至下午4時，雲林縣政府尚未回應。

劉建國競選總部發言人林廉貴與民進黨雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、江文登和周秀月召開記者會，痛批張麗善玩弄數字遊戲，記者會上提出多家雜誌調查指數和主計處等單位公布的數據佐證。

周秀月指出，從民國104到108年李進勇擔任雲林縣長時，中央一年平均經費新台幣275.7億元，而張麗善在108年擔任縣長後，一年平均經費364.5億元，相較之下，張麗善每年均增加88.8億元，4年合計足足多了355.2億元經費可運用。

江文登也說，張麗善從108年到110年還債32億元，但今年元月至9月還了33億元，他質疑張麗善為了美化政績玩數字遊戲，到底錢從哪裡來，應向縣民說清楚。

蔡孟真以嘉義縣4年打造6個產業園區，反觀張麗善近年任內有何重大建設，雲林連一個產業園區都沒有。

蔡岳儒強調，中央經費增加，雲林縣人口在3年內從68萬減到66萬；雲林14到29歲青年失業率高過全國，另外教育預算編129億，主計處考核評比卻是全國最後一名；康健雜誌健康城市大調查，雲林也倒數第一。

蔡岳儒認為，張麗善4年來多了355億元經費，扣掉還債65億元，剩下近290億元，但只看到縣府辦了一大堆活動，送車、送平板等大獎，把人民納稅錢亂花。