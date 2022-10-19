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選戰倒數38天 民眾黨號召青年義勇軍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨秘書長謝立功說，距離選舉只剩38天，但藍綠兩黨還在政黨惡鬥，在今年選舉中很少看到具體的政策討論。聯合報系資料照／記者林巧璉攝影
民眾黨秘書長謝立功說，距離選舉只剩38天，但藍綠兩黨還在政黨惡鬥，在今年選舉中很少看到具體的政策討論。聯合報系資料照／記者林巧璉攝影

「希望透過招募義勇軍，增加青年參政意願，讓更多政策被討論！」民眾黨秘書長謝立功19日與黨內青年議員參選人呼籲年輕人加入民眾黨「青年義勇軍」。謝立功說，鼓勵青年參政、討論公共議題。參選人吳怡萱表示，希望透過青年加入，讓選戰更回歸政策辯論。參選人徐慈檉直言，要參與討論，聲音才會被聽見。

回歸政策討論

謝立功說，距離選舉只剩38天，但藍綠兩黨還在政黨惡鬥，在今年選舉中很少看到具體的政策討論，因此成立青年義勇軍有2個目的，希望可以發掘真相、宣傳黨內優質候選人，另外地方許多候選人都需要幫忙，希望有興趣的年輕人都能加入。

另外他也感嘆，在跑行程時發現很多選民都還不知道今年九合一選舉有綁18歲公民權修憲投票，因此也希望透過熱情青年的宣傳，提高公投的通過機會。台北市議員參選人吳怡萱分享說，她以前是記者，透過訪問將政府政策整理給民眾，後來發現還是不夠，因此毅然決然決定參政，才能讓更多民眾受惠。

青年加入才能改變

「是國家剝奪各位的投票權！」吳怡萱直言，18歲公民權已是世界潮流，是台灣法律不允許18歲青年有完整公民權，18歲連刑法都要負完整責任，當然也能負擔公民義務。基隆市議員參選人李依芩說，不是想不開才從政，是想開了才更決定要從政，這樣才會讓外界聽到基層最真實的聲音。

宜蘭縣議員參選人尤文瀚則說，年輕人雖然認真打拚，但面對高房價、高物價，始終有沉重的無力感，但若能參政，讓更多人聽見年輕人的意見，才有改變的可能。桃園市議員參選人徐慈檉強調，民眾黨願意給青年機會，包容不同聲音，這次選舉攸關青年未來，呼籲更多人投入。

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2022大選 謝立功 民眾黨

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