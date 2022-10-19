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年底大選花蓮參選人資格審查 3人不符登記規定

中央社／ 花蓮縣19日電

年底大選，花蓮縣選委會審查參選人資格，有1名鄉代、2名村長參選人共3人分別因酒駕判刑尚未執行完畢、曾犯賄賂罪，不符合登記參選規定，其餘符合規定者將於21日進行號次抽籤。

花蓮縣選委會今天公告選舉委員會議紀錄，鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長參選人資格審查，包括1名吉安鄉民代表參選人、豐濱鄉及光復鄉2名村長參選人共3人不符規定，遭取消資格。

吉安鄉民代表第1選區王姓參選人、豐濱鄉靜浦村張姓村長參選人皆因酒駕遭判刑確定，且登記截止前未執行完畢。花蓮縣選委會依公職人員選舉罷免法第26條第4款前段，判處有期徒刑以上刑期確定者，尚未執行或未執行完成，決議2人不符合登記資格。

另，光復鄉大豐村鍾姓村長參選人因民國90年間犯選罷法第99條交付賄賂罪，判刑確定。花蓮縣選委會決議，依公職人員選舉罷免法第26條第3款消極資格規定，不得登記為候選人。

花蓮縣選委會指出，連同縣長、縣議員參選人，共682人通過資格審查，將於21日參加號次抽籤，縣長、縣議員參選人上午9時於縣選委會抽籤；鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表和村（里）長在各鄉鎮市公所辦理。

2022大選 花蓮縣選舉

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