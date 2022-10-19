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探詢高虹安參選就不推人？時代力量竹市黨部發聲明駁斥

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
時代力量新竹市黨部日前舉辦聯合募款餐會，黨部主任委員邱顯智（右3）偕同現任議員東區蔡惠婷、北區林彥甫、香山區廖子齊以及南區議員參選人陳鶴文亮相。圖／時代力量新竹市黨部提供
時代力量新竹市黨部日前舉辦聯合募款餐會，黨部主任委員邱顯智（右3）偕同現任議員東區蔡惠婷、北區林彥甫、香山區廖子齊以及南區議員參選人陳鶴文亮相。圖／時代力量新竹市黨部提供

民眾黨新竹市長參選人高虹安昨發表政見，邀來台北市智慧城市顧問翟本喬背書，有媒體報導曾被時代力量提名不分區立委的翟本喬曾探詢高虹安是否參選，因高決定參選，時力就未推人。對此，時力新竹市黨部主委邱顯智今發出聲明，駁斥報導不實。

邱顯智今天下午在臉書發出時代力量新竹市黨部聲明，指出有關媒體報導指稱：「時力請翟本喬，探詢高最後的參選決定。意即，如果高不選，時力就會自推人選參選新竹市長，後來，在高決定參選下，時力予以尊重也就未另推人選…..」內容子虛烏有。

邱顯智說，相關報導純屬子虛烏有，空穴來風。「時代力量做為一獨立政黨，推派人選與否，與他黨是否推派人選無關，更不可能透過中間人探詢任何其他人的參選態度。」此些報導不實，自應予以嚴正駁斥，以正視聽。

時代力量在年底市長選舉未推人選，議員選舉3席議員蔡惠婷、林彥甫與廖子齊拚連任，並在南區推出新人陳鶴文參選議員。據了解，時代力量並未傾向支持特定市長參選人，但已經公開強調「堅持一貫監督立場」，並向新竹市長參選人提出政策訴求。

時代力量新竹市黨部日前舉辦聯合募款餐會，黨部主任委員邱顯智立法委員也偕同現任議員東區蔡惠婷、北區林彥甫、香山區廖子齊以及南區議員參選人陳鶴文於會前召開「時力全壘打 監督最有力 」記者會，宣示力拚議員揮出滿貫全壘打，4席全上。　

邱顯智當時表示，台灣目前的政治不管從中央到地方，財團化與權貴化的問題相當嚴重。檯面上主要政黨的參選人，許多要不是政二代、是富二代，更有許多背後就是財團跟建商開發商支持。只有時代力量堅持與基層人民站在一起，作弱勢者堅強靠山。

邱顯智也認為，議員的角色就是認真監督市政、為民把關。不論最後是哪位市長當選，時代力量的議員絕對是強力監督、為民發聲。接下來黨部也會從各議員及參選人關注的議題，一一來檢視主要市長參選人所提出的政策，作為市民投票的參考依據。

時代力量新竹市黨部日前舉辦聯合募款餐會，黨部主任委員邱顯智（左4）偕同現任議員東區蔡惠婷、北區林彥甫、香山區廖子齊以及南區議員參選人陳鶴文亮相。圖／時代力量新竹市黨部提供
時代力量新竹市黨部日前舉辦聯合募款餐會，黨部主任委員邱顯智（左4）偕同現任議員東區蔡惠婷、北區林彥甫、香山區廖子齊以及南區議員參選人陳鶴文亮相。圖／時代力量新竹市黨部提供

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