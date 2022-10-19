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王惠美陣營提數字反駁流標縣 黃秀芳：玩弄文字遊戲

中央社／ 彰化19日電
民進黨彰化縣長參選人黃秀芳(圖)指王惠美玩弄文字遊戲。圖／聯合報系資料照片
民進黨彰化縣長參選人黃秀芳(圖)指王惠美玩弄文字遊戲。圖／聯合報系資料照片

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳指彰化縣成為流標縣。王惠美陣營昨提數字指對手污名化縣府團隊，黃秀芳總部今天指出，王惠美陣營為美化數字，將學校公所標案剔除，玩弄文字遊戲。

黃秀芳昨天上午前往二林鎮掃街拜票時指出，根據行政院公共工程委員會統計數字指彰化縣工程類採購案流廢標2次以上案件在民國109年有226件、110年有195件，流廢標工程案占全部工程採購案件比例，在全國22縣市中連2年排名第1，被稱為「流標縣」有數據可佐證。

王惠美陣營昨晚發布新聞回應指出，109年彰化縣工程類流標2次以上，縣府僅有39件，以110年度來說，縣府有31件，整體流標比大約4%左右，跟中央公共工程大戶流標比更低，指黃秀芳唱衰彰化，污名化縣府團隊。

王惠美陣營雖提數字反擊，不過黃秀芳競選總部今天上午再發新聞稿指出，王惠美陣營所提流標率排除公所和學校，根本是玩數字遊戲、美化數據；黃秀芳提出數據讓民眾了解並提出解方，希望彰化各種指標不要再墊底，發現問題、解決問題，才是合格縣長必須具備的基本條件，而不是凡事都推給別人。

黃秀芳競選總部指出，難道學校現在不歸屬縣府教育處了嗎？經費不是來自縣府嗎？公所也是如此，王惠美陣營為美化數據把公所和學校標案剔除，再反過頭來指責別人數據不對，甩鍋給公所和學校，企圖把對王惠美施政不力的檢討，透過玩弄文字及美化數據，轉化為對彰化人的情感勒索；針對黃秀芳競總指玩文字遊戲，王惠美陣營則說沒有回應。

2022大選 彰化縣選舉 黃秀芳 王惠美

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