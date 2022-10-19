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誰敢說穩贏？游盈隆直言「僅2都2縣有勝算」 點名他節奏慌了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。 本報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。 本報系資料照片

年底九合一大選逐漸逼近，台灣民意基金會昨（18）日公布「修憲公投、政黨感情與選舉競爭」的民調結果。然而，董事長游盈隆接受中國評論通訊社提問時預估，「民進黨除了台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣2都2縣有勝算外，其他哪個縣市敢說『穩贏』？」

根據中評社今日稍早報導指出，游盈隆提到今年選舉各地選情看起來很冷，但是投票結果會非常接近，「除了高雄、台中、台南、新北之外，其他投票結果會接近，而且是以國民黨為優勢」。游盈隆認為民進黨唯一比較有可能會贏的就是苗栗縣，因為國民黨分裂得很厲害，加上國民黨提名謝福弘很弱，「民進黨認為徐定禎有機會，也不見得，民進黨其他縣市都不敢講，哪有穩贏」。

至於台北市長選情，游盈隆直言「陳時中看起來就是慌了、亂掉了，沒有明顯選戰節奏，看不到情勢上來，現在台北市局勢很混沌，基本上台北市是傳統藍綠對決」。他認為現在白色力量上來，但是台灣民眾黨主席以及台北市長柯文哲，能夠把全部支持度都灌給無黨籍台北市長候選人黃珊珊嗎？游盈隆提到國民黨台北市長候選人蔣萬安有點跡象起來，而黃珊珊現在可能獲得一些藍綠白支持度，但也不敢說黃領先群雄。

2022大選 黃珊珊 蔣萬安 陳時中 柯文哲 選情評論 謝福弘 徐定禎

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