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新竹市長「選情怪怪的」 媒體人大膽直言：棄保效應發生在這2人間

聯合新聞網／ 綜合報導
左起為民眾黨新竹市長候選人高虹安、民進黨新竹市長候選人沈慧虹、國民黨新竹市長候選人林耕仁。 示意圖／聯合報系資料照片
左起為民眾黨新竹市長候選人高虹安、民進黨新竹市長候選人沈慧虹、國民黨新竹市長候選人林耕仁。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著年底九合一大選逐漸逼近，各陣營候選人都積極備戰，新竹市長「三腳督」也備受矚目。媒體人韋安昨（18）日在臉書上發文，直言新竹市的選情「怪怪的」，最後恐怕變成「綠白廝殺」，而棄保效應可能發生在高虹安林耕仁之間。

韋安昨日在臉書上發文寫道「新竹可能也會有『棄保』？」他表示新竹市的選情有點「怪怪的」，前陣子民眾黨候選人高虹安被打學歷和論文牌，瞬間爆衝聲量和支持度。不過，韋安坦言「最近續航力有點不足，白綠競爭變成雙柯（柯文哲、柯建銘）在戰」。

韋安提到民進黨候選人沈慧虹，逐漸展現其專業治理能力，「綠白廝殺，反而對有常年民代經驗，和企管經驗的國民黨參選人林耕仁有利」。在貼文的結尾，韋安大膽猜測「棄保效應最後關頭，可能發生在高、林之間」。

2022大選 林耕仁 高虹安 沈慧虹 選情評論

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