黃秀芳提「流標縣」解方 彰縣府：不斷唱衰彰化

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳前往二林鎮掃街拜票；黃秀芳指出，彰化縣變成流標縣，她如果當選縣長，會提出以市價估算工程標案、重視工程品質等方案，把消失的公共建設找回來。

針對黃秀芳提出彰化縣成為流標縣，彰化縣政府今晚發布新聞回應指出，總統蔡英文批評彰化縣成為流標縣，傷害多數彰化人的心，黃秀芳不斷唱衰彰化，污名化縣府團隊，抹煞大多數盡職認真事務官的努力，令人遺憾。

黃秀芳上午在民進黨彰化縣議員洪騰明等人陪同下，前往彰化二林鎮仁愛菜市場及第一公有市場拜票，黃秀芳等人把握機會和前來菜市場採購的婆婆媽媽互動，請她們投黃秀芳一票。

黃秀芳接受媒體聯訪時說，彰化縣不僅是低薪縣，也是流標縣，根據行政院公共工程委員會統計，彰化縣流廢標工程案占全部工程採購案比率在全國22縣市中排名第一，被稱為流標縣有數據佐證。

黃秀芳指出，主政者沒有快速反應的能力，讓自己博得「省長」封號，但也替彰化縣奪下「流標縣」的稱號，她多次接獲廠商陳情縣府核算工程經費偏離市價，廠商無法賺取合理工程利潤。

黃秀芳說，目前縣府工程標案結算付款少則拖延6個月、長則拖延1年以上，包商苦不堪言，有廠商甚至因無法取得工程款，導致營運週轉金不足，瀕臨破產。

黃秀芳表示，為解決流標縣問題，她認為工程案件應以市價核估工程總價，如經2次招標未能決標，就應重新核算工程總價與工期條件等，承攬廠商依約履行符合付款要件，就應該在申請付款文件齊全後1個月內完成付款，且為了提高公共工程品質，遏阻低價搶標惡性競爭，工程案應採多元決標方式，評選優質廠商，共同參與縣府公共建設，確保工程品質。