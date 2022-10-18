高虹安臉書「打錯里長、議員名」 網酸：斐陶斐怎麼會錯？

新竹市長參選人高虹安近日在臉書貼文，感謝16日時特地至造勢活動現場的貴賓，不料卻被抓包把新竹在地里長的名字寫成「已卸任」的前里長，就連議員參選人的名字也都寫錯，引起許多網友討論。

有網友在PTT政黑版表示，自己看到《三立新聞網》的報導，高虹安日前剛辦完造勢大會，並臉書特別一一唱名到場支持的人，然而新竹市中興里里長是「黃丞廷」，結果高虹安的臉書寫的是已卸任的「洪熒堂」；市議員參選人是「陳錫文」也寫成「陳文錫」。

為了查證，三立記者還特地致電里長詢問，里長卻表示「我沒有去」、「有些事情他應該是不太清楚吧」，讓原PO覺得「好像有點落漆捏XDD」。原PO也表示，雖然大家應該都能體諒臉書是小編處理的，可是這樣「好像不太好」、「你們是不是陸戰不太行啊？」。

而目前從高虹安臉書發文確認，可以看到多次留言編輯痕跡，截至18日下午1時，高虹安已經留言內容改為「新竹市中興里『第18屆里長』洪熒堂 」，市議員參選人陳錫文的名字也已修正。

許多網友對此表示「不意外，高虹安根本跟新竹一點關係都沒有，也沒在認真做功課，就想騙騙豬哥票、搶藍票」、「人家菲陶菲，有錯也是里長自己的名字錯」、「里長快去改名換姓，不然虹衛兵準備出征」、「大數據大師你敢嘴？」、「大數據的精神本來就是求個大概就好，個別資料細節不重要，這樣子其實還蠻大數據的」。

也有網友持不同意見，表示「打錯字還好吧，這也要挑骨頭」、「噗…那叫智堅哥背一下新竹里長名字，當了八年…我還真的不信他都記得」、「現在就是骨頭裡面挑雞蛋」、「這個也打，到底是輸幾條街了?」。