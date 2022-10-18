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彰化縣淪流標縣？民進黨縣長參選人黃秀芳今提解方

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉怡心尾工程已復工，選戰中又被盯上。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉怡心尾工程已復工，選戰中又被盯上。記者簡慧珍／攝影

彰化縣民進黨縣長參選人黃秀芳今到二林鎮掃街拜票，談到彰化縣多項重大工程流標，被批評為「流標縣」，她提出三道解方，包括市價估算工程標案、標案結算1個月內付款及重視工程品質的方式決標，要找回「消失的公共建設」並節省公帑。

黃秀芳今天上午6點多由前縣議員、挺秀芳二林後援會會長陳光輝和縣議員洪騰明、縣議員參選人洪子超、二林鎮民代表參選人洪明麗和後援團體陪同，到二林鎮仁愛路市場、第一公有市場拜票，民眾熱情回應高呼「黃縣長凍蒜」，黃秀芳拜託選民支持民進黨「彰化隊」全壘打。

黃秀芳針對「流標縣」一說指出，彰化縣被稱「流標縣」有數據佐證，工程類採購案流廢標2次以上案件在2020年有226件、2021年195件，兩個年度的流廢標工程案占全部工程採購案件比率分別高達17.3%及15.59%，在全國22縣市中連續兩年排名流廢標第一，也比當年度流廢標比最低縣市的宜蘭縣與台北市高出3倍高。

黃秀芳表示，她多次接獲廠商陳情，縣府核算工程經費嚴重偏離市價，承攬廠商無法賺取合理工程利潤，目前政府工程標案結算付款少則拖延半年、長則拖延1年以上，包商苦不堪言，投訴無門，有幾家廠商因無法順利取得工程款，導致營運周轉金不足，瀕臨破產，這是很多優良廠商不願投標彰化縣府工程案的一大原因。

黃秀芳說，王惠美以「省長」自許，工程標案幾乎以價格最低標為決標原則，工程品質讓人質疑也導致田尾怡心園案、清水岩溫泉案及彰化漁港案等公共建設糾紛不斷，工程遲遲無法完工，卻甩鍋重大工程流標是全國性問題，說穿了就是擺爛，省錢也省事，主政者沒快速反應的能力。

黃秀芳今天為「流標縣」提解方，強調工程案件應以市價核估工程總價，如經兩次招標未能決標，就應重新核算工程總價、檢討工程項目與工期條件，當承攬廠商依約履行符合付款要件，就應於申請付款文件齊全後的1個月內完成付款，誠信交易，才能吸引優良廠商參與彰化縣工程競標，且為提高公共工程品質，遏阻低價搶標惡性競爭，工程案應採多元決標方式，例如採用最有利標方式，評選優質廠商，共同參與縣府公共建設，確保公共工程品質。

彰化縣民進黨縣長參選人黃秀芳今天到二林鎮拜票。圖／黃秀芳競總提供
彰化縣民進黨縣長參選人黃秀芳今天到二林鎮拜票。圖／黃秀芳競總提供

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