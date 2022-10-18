新竹最新民調「支持度、看好度」恰相反？ 名嘴曝2警訊勸綠營小心了

新竹市長選情陷入膠著，在自由時報17日發表的最新民調中，民進黨參選人沈慧虹在支持度上取得領先，但在看好度方面卻由民眾黨參選人高虹安居冠，政黨支持度上則多達41％選民表態不偏向任何政黨。資深記者兼政論名嘴黃揚明（剝雞）分析，此次新竹民調可看出藍、綠盤正瀕臨瓦解，且該民調嚴重低估國民黨參選人林耕仁的支持度，恐促使其支持者轉投高虹安。

根據自由時報最新公布的新竹市長民調顯示，沈慧虹以支持度28.98%領先，高虹安26.39%些微落後，林耕仁則以13.44%居末。而在看好度部分，支持度落後的高虹安反而有32.18%的選民看好她當選，沈慧虹和林耕仁則分別為26.61%、10.85%。

此外，自由時報還將2018年的縣市長選舉與今年交叉比對，結果顯示，在表態曾投給民進黨林智堅的選民中僅48.98％支持沈慧虹，20.30％支持高虹安，6.89％支持林耕仁。而表態曾投給國民黨許明財的民眾中，支持林耕仁者也只有50％，33.80％支持高虹安，3.52％支持沈慧虹。

黃揚明在臉書發文指出，「目前沈慧虹僅領先高虹安不到3個百分點，而看好度是高虹安領先約5.5％，且這份民調中再次呈現出非泛綠選民表態率低的特性，因此，這其實是一份對綠營發出警訊的民調。」他認為，雙方陣營都有大批支持人改投其他政黨，說明傳統的藍、綠盤在這次新竹市長選戰中瀕臨瓦解。

黃揚明還說，「自由時報的民調嚴重低估林耕仁的支持度，且雙虹支持度膠著，但高在看好度領先、林的看好度低於其支持度的狀態下，也很可能更大幅度地造成林的支持者轉投高，對沈並不見得是好事。」在藍營支持者有可能轉投高虹安的前提下，他篤定這場新竹市長選戰將是非藍綠的第三勢力最可能拿下的縣市之一。