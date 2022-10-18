預測2022六都市長 把Gogoro、4K電視帶回家！

現在就跟著章魚哥一起預測六都市長，就能把 Gogoro 騎回家吧！ 圖／聯合新聞網提供

『耶落耶落耶落耶～』還記得從 2008 年起，世界盃的神準預測吉祥物－章魚哥保羅嗎？就在今年！牠將降臨台灣，跟大家一同預測 2022 九合一大選中最激烈的－六都市長！現在就跟著章魚哥一起預測六都市長，不管有沒有預測成功，你都有機會把萬元獎品帶回家！

今年九合一大選主要戰場沒有意外，依舊還是在六都；根據《聯合新聞網》「民調聲量」專區調查，台北市、桃園市、新竹市屬於這次選戰的激戰區，無現任執政者參選、藍綠白三黨皆有提名候選人、且有無黨籍候選人加入競爭，局面難以預測。相較之下六都中的新北市、台中市、台南市、高雄市選情相對穩定，皆是由現任市長領先，約領先20~30個百分點。聯合新聞網為了 2022 年的大選預測活動也祭出多項大獎，邀請會員們一起來預測六都選情，如果成功預測還有機會把Gogoro、4K 電視帶回家！

即日起至11/14，只要登(加)入會員，跟著章魚哥預測六都的當選名單，全中者就有機會贏得 4K 電視，沒有全中也能把百份超商購物金帶回家！並有加碼大放送！另再下載 udn News App，還可以加碼抽 Gogoro 和 iPhone 14 等超值大獎！

今年最大獎的活動就在這裡！現在就來把 Gogoro 騎回家吧！