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北市長參選人唯獨陳時中穿皮鞋勘災 下秒「心虛改圖」？

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長候選人陳時中昨（17)日「穿皮鞋」勘查颱風災情，遭酸後又被抓包偷改圖。 圖擷自羅旺哲的新聞觀察室 臉書
民進黨台北市長候選人陳時中昨（17)日「穿皮鞋」勘查颱風災情，遭酸後又被抓包偷改圖。 圖擷自羅旺哲的新聞觀察室 臉書

尼莎颱風造成台北市多處發生淹水、土石流等災情，民進黨台北市長候選人陳時中昨天（17日）前往萬華和陽明山勘查情況，卻被網友抓包他「穿皮鞋」前往災區，批評聲音一出，陳時中臉書上的照片就立即把「腳部」截掉，還秀出其他「穿雨鞋」的勘災照片，遭國民黨台北市議員徐巧芯質疑「就是心虛了」。

陳時中17日赴萬華大稻埕碼頭及陽明山湖田里勘查颱風災情，卻被支持者發現他「穿皮鞋」勘災，還留言提醒「快改！不然4趴仔又要嘴了」。事後陳時中競選團隊也連忙刪除影片，照片部分則刻意將原先的皮鞋部分截掉。

陳時中臉書上的勘災影片已被刪除，且照片的「腳部」也被刻意截掉。圖擷自陳時中 臉書
陳時中臉書上的勘災影片已被刪除，且照片的「腳部」也被刻意截掉。圖擷自陳時中 臉書

資深記者羅旺哲對此批評，「跑政治新聞這麼幾久，第一次看到有參選人勘災，是穿『皮鞋』勘災的。」他表示，另外兩位北市長參選人蔣萬安黃珊珊都是穿雨鞋勘災，因為這代表的是政治人物對災情的「溫度」，「你要勘災，就必須上山下海，走土石、爛泥巴，甚至有些住戶家，還有淹水情況。穿皮鞋，不是不行，但我不知道穿皮鞋，是要怎麼做這些動作。」並稱終於知道為何陳時中民調起不來了。

資深記者羅旺哲指出，另外兩位北市長參選人蔣萬安（左圖）和黃珊珊（右圖）均穿雨鞋勘災，唯獨陳時中不同。圖擷自羅旺哲的新聞觀察室 臉書
資深記者羅旺哲指出，另外兩位北市長參選人蔣萬安（左圖）和黃珊珊（右圖）均穿雨鞋勘災，唯獨陳時中不同。圖擷自羅旺哲的新聞觀察室 臉書

徐巧芯則在政論節目「大新聞大爆卦」中指出，陳時中團隊刪圖的行爲就說明他們也認為此舉不妥，「重點是你被發現穿皮鞋之後，你就趕快把腳截掉，把照片拿掉，就讓人家覺得你此地無銀三百兩，你自己都覺得你這樣做不對了，那別人怎麼會覺得你對呢？」

徐巧芯還提及，原先照片中陳時中身旁還有一個人，疑似是林昶佐，貼文下方也有網友留言問，「為什麼把林昶佐切掉？」徐巧芯認為，按理說林昶佐是萬華區立委，一同去勘災其實很正常，卻被刻意截掉，根本是一種不必要的心虛。

2022大選 陳時中 蔣萬安 黃珊珊 土石流 尼莎颱風 選情評論

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