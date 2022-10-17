豪雨釀災赴現場勘查 蔣萬安重申耐災城市政見

颱風尼莎遠離但豪雨釀災，國民黨台北巿長參選人蔣萬安今天赴信義區泰和里及內湖區大湖里現場勘查，了解災害應變情形。重申「耐災城市」政見，盼引進「全災害管理思維」。

蔣萬安今天上午前往內湖區大湖里大溝溪生態治水園區，在里長郭坤祥的講解帶領下，了解昨晚的災害應變情形。郭坤祥為了居民權益，向蔣萬安等人懇託日後加強里內的水利工程。

蔣萬安競選團隊表示，民國90年納莉颱風造成大湖山莊一帶嚴重水患，因此北市府規劃興建滯洪池；97年在前台北巿長郝龍斌任內竣工啟用，可以調節泥沙跟洪水，有效保護居民的生命財產安全。

蔣萬安在9月間提出「耐災城市」政見，希望引進「全災害管理思維」，提高「災害管理組織」為市府層級，強化跨局處聯繫協調，無論未來發生任何類型的災害，第一時間啟動因應、應變機制，提供具體決策建議，維護台北市民的生命及財產安全。台北未來從工程面、制度面雙管齊下，要讓市民過得心安、人平安。

蔣萬安後續前往信義區泰和里，與里長等人現場勘查豪雨災情。

另外，針對對手陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤昨天在臉書（Facebook）貼文「這場離題的選戰確實愈選愈瘋狂」，提及蔣萬安到台中拚選舉、攻擊疫苗，並質疑蔣萬安勘災進度。

蔣萬安競選辦公室副發言人蔡畹鎣表示，蔣萬安15日前往台中向市長盧秀燕請益，參訪潭子國民暨兒童運動中心，希望將成功的市政案例帶回台北一一實現；蔣萬安16日晚間行程結束後趕往內湖，在確保不影響現場救災工作進度下，關心災情及慰問工作人員。