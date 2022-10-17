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韓國瑜站台張善政？鄭運鵬：都支持兩岸統一「很合理」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左二）今天發表競選影片。記者朱冠諭／攝影
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左二）今天發表競選影片。記者朱冠諭／攝影

傳出高雄市前市長韓國瑜將為國民黨桃園市長參選人張善政站台，不過時間點還沒確定。民進黨市長參選人鄭運鵬今天受訪諷刺，張善政是中華民族致公黨最高顧問，和韓國瑜理念相同，都是支持兩岸統一，韓國瑜若站台助講非常合理。

鄭運鵬表示，韓國瑜跟張善政在2020總統大選是搭擋，雖然選舉最後失利，但韓國瑜一定是有實力、有影響力、有魅力的政治領袖，反倒張善政強調自己不是2020大選的主帥，意指責任是韓國瑜的，讓他很意外。

雖然他認為會對選情有很大影響，但他相信桃園市長鄭文燦的好成績禁得起檢驗，獨立過半不是問題。

鄭運鵬表示，張善政常講很多矛盾的事，譬如之前說綠營造勢晚會動員遊覽車，結果自己動更多，卻完全不解釋；張善政自稱選過副總統很自豪，後來落選卻說自己不是主帥，反反覆覆、前後矛盾，市民怎麼知道他講的話哪個是真的？

對於前桃園縣長吳志揚參加張善政造勢，鄭運鵬也酸，前縣長代表國民黨舊時代，那時所有的捷運都是紙上談兵，包括航空城等都市計畫都是他們炒土地的工具，但鄭文燦時代，所有的市政紅利通通歸於市民。

鄭運鵬說，鄭文燦任期8年的進步，一定比得上前縣長吳志揚的5年跟朱立倫的8年，如果這次桃園市民讓國民黨回來，8年的突飛猛進等於前功盡棄，相信市民會做最好的選擇。

2022大選 韓國瑜 鄭運鵬 張善政 桃園市長

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