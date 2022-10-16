許淑華成立青年後援會 端出3大青年政見牛肉

國民黨南投縣長參選人許淑華今在草屯鎮舉辦「青年後援會成立大會」，發表其青年政見，針對宜居除了興建青年主宅，也要活化空屋、老宅；設立青年發展基金、青聚點示範區等創造就業機會；提供出國獎學金，並擴大南投國際活動範嚋。

許淑華今天在草屯成立「青年後援會」，吸引約300名青年朋友到場，她會中宣布並頒發聘書給各青年後援會幹部，更提出「青年宜居」、「青年立業」、「青年發展」3大主軸的青年政見，從生活、就業創業、提升競爭力等層面幫助青年朋友。

許淑華表示，「青年宜居」除了將興建青年住宅，更要重新活化現有空屋、老宅，讓青年願意返鄉安居成家；開設青年事務窗口，整合青年相關資源，協助青年解決問題與障礙；增加婦幼福利，減輕家庭照顧負擔，讓青年能在家鄉安心養兒育女。

「青年立業」則將設立「青年發展基金」協助青年創新發展有資源，鼓勵有志青年返鄉發展，培植青年人力；設置「青聚點示範區」推生青年創生聚落，結合數位系統工具，整合投入官民資源；並布建鄉鎮特色微型產業園區創造就業機會。

至於「青年發展」要讓青年立足南投放眼國際，由縣府提供出國獎學金，並設置弱勢、原住民與新住民學習名額，所有人都有機會出國學習；開拓並深化國際姊妹市的交流合作，為農產、觀光與企業創造合作機會，擴大南投國際活動範嚋。