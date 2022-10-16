為連郁婷站台 黃國昌送金剪：剪開新竹縣政壇黑幕

時代力量新竹縣議員參選人連郁婷今舉辦連任競選總部成立大會，前立委黃國昌及時力黨主席陳椒華都前來站台。連郁婷盼用自己的律師專業繼續在法律層面幫助民眾，黃國昌則特地送他金剪刀，象徵「剪開新竹縣政壇的黑幕」。

黃國昌表示，竹北是一個充滿活力、希望和未來的城市，他很開心看到連郁婷這樣專業、認真負責的議員進入新竹縣議會，從2018年到2020年政黨票的成長，相信竹北市民也是肯定他的表現，更期待未來有一天能夠有一個有理想、遠見和抱負的竹北市長，真心與人民站在一起，他說「因為竹北市需要不一樣的領導。」

連郁婷連任競選總部今在時代力量新竹縣黨部舉行，雖下著大雨，不過時力新竹縣議員參選人彭致豪也前來加油，甚至時力苗栗縣議員參選人吳翌立也到場支持外，更成立各界後援會。

陳椒華表示，連郁婷是她進立法院之後的好戰友，有許多陳情都需要靠地方的議員和中央的立委一起合作努力，包括月子中心的評鑑制度、公路總局管養的路段設計。

連郁婷說，4年前他從執業律師帶著大家的期許進入新竹縣議會，這4年來幾乎可以說是專職議員，至今已服務超過1000件陳情案件，法律諮詢次數更是超過2000件。

連郁婷表示，他深知民眾其實非常需要有法律背景的議員做地方服務，即使目前因律師法關係無法接案，他也願意成為民眾在生活上的法律顧問，也會持續以強而有力的邏輯和認真研究議題的精神，繼續監督新竹縣府，盯緊公部門的所有螺絲。