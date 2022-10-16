蘇貞昌因雨今晚不到基隆 蔡適應陣營中午宣布取消開講
行政院長蘇貞昌、交通部長王國材原訂今晚在七堵區百福宮前廣場「開講」，說明基隆捷運等重大建設。民進黨基隆市長參選人蔡適應陣營日前廣為宣傳，但因北部及東北部雨勢增強，今午臨時宣布活動取消，擇日再辦。
蔡適應與市議員參選人林坤明、曾怡芳，昨天傍晚在百福黃昏市場拜票，受到許多民眾、攤商熱情支持。蔡說，在黃昏市場遇到很多朋友，都說基隆捷運是大家盼望的建設，期盼能夠帶動產業和經濟發展。
蔡適應昨天在黃昏市場還向百福的鄉親宣傳，蘇貞昌、王國材即將在今天傍晚6點百福宮前廣場戶外開講，今午傳出活動取消。
行政院新聞傳播處通知，因下午北部與東北部地區雨勢增強，蘇貞昌取消下午至晚上的原訂行程，改於下午前往中央災害應變中心視察。
蔡適應昨天拜票時說，七堵區的朋友對於過去他所推動的百福車站無障礙設施、基隆河濱自行車串連及基隆河橋樑整建、高速公路拓寬等政策，都給予正面的評價，他會加倍努力讓各項建設落實。
蔡適應表示，感謝中央在他的協調溝通下，讓基隆捷運可以順利進入環評階段，未來他會透過基隆捷運，開發基隆河谷產業廊帶，打造東台北共榮生活圈，吸引內湖、南港和國際的廠商進駐基隆。
蔡適應說，基隆河谷產業廊帶除了要創造更多就業機會，還要透過基隆捷運的TOD開發，讓基隆捷運沿線的生活區塊，透過容積獎勵來推動老舊房屋的都更，改善道路、人行道空間，優化公園設施，讓基隆河谷產業廊帶不只有新興產業，也有宜居的人文環境，讓基隆這座山海城市發展出屬於基隆的特色。
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