快訊

老鼠大剌剌爬上燒臘餐廳熟食台「狂啃烤鴨」沒人管！網友直呼看吐了

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」具俊曄答案網笑噴

市議員化身妙主廚 最強母雞北上相挺

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】市議員候選人化身妙主廚，最強母雞盧秀燕到場相挺！國民黨市議員候選人柳采葳、徐巧芯、鍾沛君與游淑慧等人16日於桂冠窩廚房包餃子，化身「政壇女煮餃」，從剁絞肉、桿麵皮到包餃子一氣呵成，更強調「我有在上烹飪教室喔」，現場陣陣香氣撲鼻。

台中市長盧秀燕身著簡單的白色T恤，北上挺市議員候選人，穿上圍裙化身料理好手，更熱情邀約現場記者留下來享用餐點。她說，本次專程北上就是要挺優質、年輕的女力議員，她更帶著「花生」口味的水餃，期許成功當選等好事能夠「發生」。

被問及平時是否下廚的習慣時，盧秀燕表示，「會，平時就有在烹飪」，但柳采葳與徐巧芯則有點心虛表示，「只會煮冷凍水餃」、「都叫Uber Eats」。盧秀燕親自下廚展現廚藝，更教學現場候選人們如何剁絞肉，耳提面命烹飪祕訣說，「刀子要拿高」、「手要拿刀子的前端比較好施力」。

她也跟市議員們分享餃子皮的心得說，桿餃子皮要「中間厚，外面薄」，將內餡包入後，餃子要能站穩才行。此外，盧秀燕也強調，自己的拿手料理是「盧媽媽牛肉」，用五種蔬果（紅蘿蔔、白蘿蔔、蘋果、番茄與洋蔥）下去燉牛肉，用長時間燉煮入味，煮出鮮甜味。

現場也有記者問到，民進黨台中市長候選人蔡其昌批評她說，盧秀燕頻頻到外縣市助選，也在展望總統大選，更是「吃碗內、看碗外」。對此，盧秀燕回應說，想太多了，每個地方都要好，只要有優質候選人都要支持。

【更多精采內容，詳見

2022大選 盧秀燕 台中市長

延伸閱讀

【即時短評】點名批評蔡英文 盧秀燕政治行情升高？

獨／林耕仁錯愕盧秀燕「牽手」高虹安 求助侯友宜

中彰重大工程進度 盧秀燕公布：和美大橋27日開工

討厭藍綠惡鬥 民眾黨中市議員參選人許瑞宏表態支持盧秀燕

相關新聞

影／角色錯亂 陳時中出席活動忘了自己在選舉

民進黨台北市參選人陳時中上午出席台灣植牙聯盟醫學會第二屆第二次會員代表大會暨專科醫師代表大會，見到同業就談起疫情與植牙，...

幕後 / 漢子為何會流淚？侯友宜有這三大壓力

新北市長侯友宜昨在消防弟兄後援會上致詞時提到，從事公職42年走過槍林彈雨歲月始終無怨無悔，到現在當市長一樣無怨無悔，講到...

影／操作棄保？柯文哲解釋：要選好的人

民眾黨今年首次派員投入南投縣議員選舉，黨主席柯文哲今南下陪同黨內參選人簡千翔掃街，針對台北市長選舉傳出他在操作棄保，柯文...

影／蔣萬安批陳時中沒國際觀 指高端疫苗可能報銷超過10億

國民黨台北市長參選人蔣萬安上午前往文昌宮參拜並到謙和市場掃街，受訪時批陳時中沒有國際觀，現在高端疫苗出不去，可能報銷17...

陳其邁喊超越台北 柯志恩酸：高雄人口要贏台中才務實

拚連任的高雄市長陳其邁昨天成立百工百業後援會，近3千人湧入高雄展覽館，行政院蘇貞昌院長、副院長沈榮津來助講。陳其邁喊出「...

合體北市小雞 盧秀燕：總統、副總統也來過台中很多次

台中市長盧秀燕今北上國民黨合體台北市議員參選人，媒體問及，是否代表國民黨台北市長參選人蔣萬安母雞不夠力？盧舉例，總統蔡英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。