市議員化身妙主廚 最強母雞北上相挺

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】市議員候選人化身妙主廚，最強母雞盧秀燕到場相挺！國民黨市議員候選人柳采葳、徐巧芯、鍾沛君與游淑慧等人16日於桂冠窩廚房包餃子，化身「政壇女煮餃」，從剁絞肉、桿麵皮到包餃子一氣呵成，更強調「我有在上烹飪教室喔」，現場陣陣香氣撲鼻。

台中市長盧秀燕身著簡單的白色T恤，北上挺市議員候選人，穿上圍裙化身料理好手，更熱情邀約現場記者留下來享用餐點。她說，本次專程北上就是要挺優質、年輕的女力議員，她更帶著「花生」口味的水餃，期許成功當選等好事能夠「發生」。

被問及平時是否下廚的習慣時，盧秀燕表示，「會，平時就有在烹飪」，但柳采葳與徐巧芯則有點心虛表示，「只會煮冷凍水餃」、「都叫Uber Eats」。盧秀燕親自下廚展現廚藝，更教學現場候選人們如何剁絞肉，耳提面命烹飪祕訣說，「刀子要拿高」、「手要拿刀子的前端比較好施力」。

她也跟市議員們分享餃子皮的心得說，桿餃子皮要「中間厚，外面薄」，將內餡包入後，餃子要能站穩才行。此外，盧秀燕也強調，自己的拿手料理是「盧媽媽牛肉」，用五種蔬果（紅蘿蔔、白蘿蔔、蘋果、番茄與洋蔥）下去燉牛肉，用長時間燉煮入味，煮出鮮甜味。

現場也有記者問到，民進黨台中市長候選人蔡其昌批評她說，盧秀燕頻頻到外縣市助選，也在展望總統大選，更是「吃碗內、看碗外」。對此，盧秀燕回應說，想太多了，每個地方都要好，只要有優質候選人都要支持。

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