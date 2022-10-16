快訊

習近平二十大報告未提九二共識？ 報告涉台全文來了！

加油再等等 中油：明起汽、柴油各調降0.3元、0.2元

大學排名拚積分怪象：發表國際合作數學論文 卻沒數學系

影／抗中保台是民進黨最後王牌？蔡其昌：問中央

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市長參選人蔡其昌和市議員參選人王立任聯合競選總部今天成立，支持者送象徵好彩頭的菜頭。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌和市議員參選人王立任聯合競選總部今天成立，支持者送象徵好彩頭的菜頭。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長參選人蔡其昌和市議員參選人王立任聯合競選總部今天成立，被問到這次選舉最後階段，「抗中保台」是否為民進黨最後王牌，蔡其昌說這要問黨中央才知道，而台中的王牌就是有能力，勤政，解決問題，這就是台中市競選王牌。

年底選戰已近，傳出民進黨年底投票前夕，將辦大型造勢，主軸由蔡英文總統從國家未來發展角度出發，帶出「變奏版抗中保台」潛台詞。

蔡其昌今天上午到梧棲區，參加他和市議員參選人王立任的聯合競選總部成立大會，今天雖然下雨，支持者仍熱情到場，坐滿席。

民進黨台中市長參選人蔡其昌和市議員參選人王立任聯合競選總部今天成立，支持者熱情到場。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌和市議員參選人王立任聯合競選總部今天成立，支持者熱情到場。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌和市議員參選人王立任聯合競選總部今天成立，支持者熱情到場。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌和市議員參選人王立任聯合競選總部今天成立，支持者熱情到場。記者游振昇／攝影

2022大選 台中市長 蔡其昌

延伸閱讀

開腦手術後又確診 中市議員蔡耀頡拚連任：全力以赴！

盧秀燕外縣市輔選遭指布局大位？ 蔡其昌轟「吃碗內看碗外」

盧秀燕與林姿妙昨合體造勢 蔡其昌：盧要向大家說清楚是認同還是請益?

盧秀燕向蔡總統喊話約束網軍 蔡其昌要她「拿出證據」

相關新聞

影／雨炸台北恐釀災 柯文哲仍南下輔選：有掌握

台北市受尼莎颱風影響，豪雨不斷，陽明山擎天崗累積雨量達近700毫米，陽金公路今天凌晨因土石流一度雙向封閉，民眾黨主席、台...

影／角色錯亂 陳時中出席活動忘了自己在選舉

民進黨台北市參選人陳時中上午出席台灣植牙聯盟醫學會第二屆第二次會員代表大會暨專科醫師代表大會，見到同業就談起疫情與植牙，...

柯文哲操作棄保也沒出息？黃珊珊：柯文哲講的是現狀

年底選戰倒數41天，台北市長柯文哲昨天稱民進黨參選人陳時中不會當選，請選民把票投給黃珊珊，被藍綠解讀為操作棄保？無黨籍台...

張善政被酸「土地公」 羅智強怒：怎和蔡英文家相比？

中選會公布參選人申報財產內容，國民黨桃園市長參選人張善政和太太擁有土地66筆、建物15筆，被網友酸是名副其實「土地公」。...

受周玉蔻影響？民調落後蔣萬安 陳時中：不要牽拖別人

年底選戰倒數41天，台北市長選戰白熱化，根據網路溫度計最新民調指出，民進黨台北巿長參選人陳時中仍差了5％緊咬國民黨參選人...

影／和王立任今成立聯合競總 蔡其昌：我當市長海線翻身

民進黨台中市長參選人蔡其昌和市議員參選人王立任聯合競選總部今天成立，蔡其昌表示，他拜託鄉親讓民進黨提名的中市二選區議員參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。