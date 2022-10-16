影／抗中保台是民進黨最後王牌？蔡其昌：問中央
民進黨台中市長參選人蔡其昌和市議員參選人王立任聯合競選總部今天成立，被問到這次選舉最後階段，「抗中保台」是否為民進黨最後王牌，蔡其昌說這要問黨中央才知道，而台中的王牌就是有能力，勤政，解決問題，這就是台中市競選王牌。
年底選戰已近，傳出民進黨年底投票前夕，將辦大型造勢，主軸由蔡英文總統從國家未來發展角度出發，帶出「變奏版抗中保台」潛台詞。
蔡其昌今天上午到梧棲區，參加他和市議員參選人王立任的聯合競選總部成立大會，今天雖然下雨，支持者仍熱情到場，坐滿席。
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