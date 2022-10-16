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綠指「土地公」 張善政將告

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真朱冠諭／桃園報導
國民黨桃園巿長參選人張善政。本報資料照
國民黨桃園巿長參選人張善政。本報資料照

中選會公布參選人申報財產內容，國民黨桃園市長參選人張善政和太太擁有土地66筆、建物15筆，因他曾自稱是土地公，挨網友酸是名副其實「土地公」，對手民進黨鄭運鵬也要求說明；張善政則反批綠營網軍刻意扭曲，連安奉父母的塔位也影射，非常惡劣，他將對誤導選民的人提告。

張善政表示，66筆土地中，60筆是太太的，來源都是繼承家中長輩的財產，非常小的持份，面積合計約90坪。

鄭運鵬昨天說，張長期坐領高薪、當大官，尊重他財務操作，不過6月在桃園買了房產，「這一筆就比較奇怪」，因他和桃園沒有淵源，有必要說明，還有其他畸零地、農地，想請張善政解釋。

張善政則在臉書全面反擊，不滿民進黨連他在三芝安奉父母親骨灰罈的塔位，約0.5坪，都被影射在三芝有大片地。「這是他們互相陪伴骨灰罈的地方。」民進黨打選舉要抹黑，也不能這樣抹黑，竟動到已往生老人家的頭上，「你們到底還有沒有傳統美德」，非常非常惡劣。

至於鄭運鵬質疑的桃園房產，其實在中壢，他買了屋齡20年、不到20坪的老公寓，網路側翼說房子有上萬平方公尺，但他真正持份只有4坪，民進黨刻意影射誤導視聽，非常惡劣。

鄭運鵬南桃園競總昨成立，蔡英文總統3度來站台，桃園市長鄭文燦等人也到場，湧近1.5萬人。蔡英文說，鄭運鵬「就是鄭文燦2.0」鄭運鵬能延續鄭文燦五星級執政，大家將票投給鄭運鵬，最重要的是18歲的公民投票要過關，展現出民主決心。

2022大選 桃園市長 張善政 鄭運鵬 鄭文燦 農地

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