金門陸戰…楊鎮浯訪退將 陳福海攻市場

距離地方選舉剩下40多天，離島最前線的金門與連江縣長選情也同樣激烈，尋求連任的金門縣長楊鎮浯昨一整天行程滿檔，對手陳福海則到最大的東門市場拜票，兩方「空戰轉陸戰」，選情膠著；至於連江縣，前副縣長王忠銘與前地政局長曹爾元均勤走地方拜票，王有行政優勢、曹有宗族支持，都很親民，就看誰能端政策打動鄉親。

楊鎮浯與陳福海在本屆選舉僅差距801票，這次「浯海大戰」再度上演，兩人民調難分高下，目前作戰策略還是以「空戰」為主，不過，雙方支持者在網上互批，讓不少民眾都大嘆，「兩邊可以端些牛肉出來嗎，不要在互潑髒水，金門的選舉文化若發展到只剩潑髒水，對金門發展是沒有幫助」。

隨選情緊張，楊鎮浯每天的行程都是滿檔，昨天中午參加「金門縣黃復興協會」成立會員大會，跟多位退休將領及會員大唱「黃埔軍魂」，他還特別強調自己是「正藍軍」，絕對值得信賴的，他沒讓正藍軍的旗子蒙羞，一番話立刻引起會員熱烈掌聲，表達支持。

前金門縣長陳福海。圖／聯合報系資料照片

而從參選就相當低調的陳福海，昨到金門最大菜市場東門市場掃街拜票，只見他看到民眾都逐個握手致意，一會叫「大哥」、一會叫「大姐」再給我一次機會，還會蹲下身跟攤販交流，讓不少人誇他「身段柔軟」，不愧是基層選戰出身的。

馬祖的選情向來取決於「五同」，也就是同宗、同姓、同村、同廟甚至於同學等因素，但為了爭取認同，王忠銘與曹爾元兩人都很勤快，不但勤跑各項活動，也會挨家挨戶的拜票，尋求支持，兩人鴨子划水各自努力。

地方人士指出，馬祖選舉都是君子之爭，不會互潑髒水，而是挨家挨戶「拜」票，選民都很直率，會不會支持會明講。王忠銘有縣長劉增應與立委陳雪生的支持，有充沛的行政資源，跟軍方與海岸巡互動也會比較多。

曹爾元有前立委曹爾忠及曹氏宗親大佬支持，加上「曹」姓在馬祖為最大姓之一，且曹爾元在前任縣長楊綏生時期擔任民政處長、建設局長等職，勤跑基層，跟鄉親的距離比較近，與台灣同鄉會也比較熟悉。