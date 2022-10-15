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劉建國提活化舊台汽北港站 張麗善與青年座談

中央社／ 雲林縣15日電
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

雲林縣北港舊台汽客運總站荒廢25年，民進黨雲林縣長參選人劉建國今天提出活化政策；競選連任的雲林縣長張麗善出席雲林青年之友會成立並與青年座談，盼打造優居城市。

北港舊台汽客運總站荒廢25年，土地大部分為國產署所有，有少部分為縣有地。雲林縣府西元2012年提出「北港轉運站規劃設計」，遲遲沒下文，縣府2019年改提「北港轉運站BOT案」，國產署今年5月發函指不與縣府合作將獨立開發。

立委蘇治芬、劉建國、雲林縣議員蔡岳儒、蔡孟真、北港鎮長參選人張勝智等人共同召開記者會，講述活化北港舊台汽客運總站，中央、地方共創新繁榮。

劉建國引用西螺轉運站的成功案例，他認為，國有財產署擁有北港舊台汽客運總站土地比約80%，所以需要地方政府提出完善規劃和執行力，才有辦法說服國有財產署，爭取到主導權。

劉建國允諾，未來若入主縣府，北港舊台汽客運總站規劃，會從縣府持有的土地先行，親自再與財政部、國產署來溝通、爭取，讓北港舊台汽客運總站成為北港的新亮點。

蘇治芬希望未來可以開創北港雙核心，原來的朝天宮、中山路老街歷史街區外，發展休閒、商業、青創為主的新核心。並可強化交通轉運功能，整合北港聯外遠途運輸、Ubike站點及觀光三輪車集散點，吸引各年齡層遊客暢遊北港文化市街。

雲林青年之友會今天在古坑創樂子生活學苑舉辦成立大會，張麗善到場給予支持與祝福，並首度發表「青年Plus 進擊的希望工程」青年政策，從生活、生計到產業打造青年優居城市。

張麗善在會場上發表青年政策，包括青年安居優質好生活、青年人才養成提升競爭力和導入青年活水翻轉地方等3大方向。她強調，縣府對於青年發展責無旁貸，更希望可以跟青年多方交流攜手努力，讓雲林更加優質。

2022大選 雲林縣選舉 劉建國 張麗善 青年 BOT

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