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影／蔡英文、陳時中出席葫蘆寺水陸除瘟遶境起駕大典

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中（右）上午參加葫蘆寺「九聖齊臨水陸除瘟遶境起駕大典」，沿路向民眾揮手致意。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中（右）上午參加葫蘆寺「九聖齊臨水陸除瘟遶境起駕大典」，沿路向民眾揮手致意。記者林伯東／攝影

蔡英文總統上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，會中與民進黨台北市長參選人陳時中同台。蔡總統指出，今天是中央流行疫情指揮中心成立1000天，謝謝防疫團隊辛勞，2年多來不容易，陳時中更在這1000天的日子擔任903天指揮官、主持581場記者會，世界各國對於台灣防疫成績給予稱讚。

陳時中在活動結束後受訪，被問到今天的活動好像他的主場時表示，這是葫蘆寺、觀音及九聖的主場，遶境除疫、平安賜福，是本土文化非常重要的一天，不是誰的主場，是神明跟人民的主場。

有媒體問蔣萬安提前離席，陳時中說，每個人對不同事物的感情不同，他對本土寺廟的感情相對的比較豐富、比較有感覺，也覺得這活動很有意義

蔡英文總統（中）上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與民進黨台北市長參選人陳時中（右四）一同扶轎。記者林伯東／攝影
蔡英文總統（中）上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與民進黨台北市長參選人陳時中（右四）一同扶轎。記者林伯東／攝影
蔡英文總統（左）上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與民進黨台北市長參選人陳時中（右）兩人同台。記者林伯東／攝影
蔡英文總統（左）上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與民進黨台北市長參選人陳時中（右）兩人同台。記者林伯東／攝影

2022大選 蔡英文 陳時中 台北市選舉 台北市長

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