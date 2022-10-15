影／蔡英文、陳時中出席葫蘆寺水陸除瘟遶境起駕大典
蔡英文總統上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，會中與民進黨台北市長參選人陳時中同台。蔡總統指出，今天是中央流行疫情指揮中心成立1000天，謝謝防疫團隊辛勞，2年多來不容易，陳時中更在這1000天的日子擔任903天指揮官、主持581場記者會，世界各國對於台灣防疫成績給予稱讚。
陳時中在活動結束後受訪，被問到今天的活動好像他的主場時表示，這是葫蘆寺、觀音及九聖的主場，遶境除疫、平安賜福，是本土文化非常重要的一天，不是誰的主場，是神明跟人民的主場。
有媒體問蔣萬安提前離席，陳時中說，每個人對不同事物的感情不同，他對本土寺廟的感情相對的比較豐富、比較有感覺，也覺得這活動很有意義
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言