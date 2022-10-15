影／蔡英文、陳時中出席葫蘆寺水陸除瘟遶境起駕大典

蔡英文總統上午出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，會中與民進黨台北市長參選人陳時中同台。蔡總統指出，今天是中央流行疫情指揮中心成立1000天，謝謝防疫團隊辛勞，2年多來不容易，陳時中更在這1000天的日子擔任903天指揮官、主持581場記者會，世界各國對於台灣防疫成績給予稱讚。

陳時中在活動結束後受訪，被問到今天的活動好像他的主場時表示，這是葫蘆寺、觀音及九聖的主場，遶境除疫、平安賜福，是本土文化非常重要的一天，不是誰的主場，是神明跟人民的主場。