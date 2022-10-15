沈慧虹政策發表會提「超級城市」6大願景 專家學者力挺

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天舉行「旗艦型政策發表會」，以「超級城市六大願景」為主軸闡述政見。現場不僅湧入近400名支持者，也邀來交通專家、醫師、客家文化等專家學者，以及超過20名國家級建築師、景觀設計師見證，支持沈慧虹當選。

田中央建築師、獲國家文藝獎的黃聲遠擔任引言人。他說，這是他第一次幫參選人站台，過去到市府開會時常碰到副市長沈慧虹，沈溫暖體貼不時請他到辦公室等避免吹風或順道載他搭高鐵。黃也說，自己還有很多想為城市做的事，希望還有機會做完。

「八年政績市民看得見！」沈慧虹一開始先分享網友臉書貼文#新竹改變大聲說，她表示，這位網友數代都住在南寮，看到家鄉持續改變，剛成家立業的他，也看見留在家鄉打拚的希望，這就是城市建設帶來的美好，也是政治工作者的初衷。

沈慧虹說，過去7年多，她帶領市府努力打好基礎，全方位提升新竹市公共建設，未來若當選將在幸福城市的基礎上「超越林智堅」，讓新竹市從六大面向邁向超級城市。

「先進軌道」將在安全、平權、選擇權3個基礎上，推動「交通12345」政見，除了打通客雅大道向東延伸、推動輕軌紅綠線、五楊高架向南延伸等，她也公開分享智慧交通政策，未來會進一步透過CCTV影像追蹤車輛數與軌跡，搭配情境模擬改善交通。

「科技首都」將推動「竹科X2.0」，透過都市計畫擴增用地，為未來30年的城市發展創造新腹地，並將爭取國家太空中心擴建續留新竹市；「舊城再起」希望透過「東門町造市計畫」與「青年勇氣金」鼓勵青年創業等，讓舊城區成為城市的最新亮點。

「宜居生活」則是以人為本提出「東區的大學城」、「北區的客雅溪大公園」、「香山生活聚落」三區綠帶建設；「幸福加倍」提出公托、臨托、親子館數量加倍、「早療、身障照護量能加倍、敬老愛心卡點數加倍等，支持更多家庭與老年快樂生活。

最後則是「未來教育」，包含持續推動校舍翻新、通學步道，還有關埔中小學再+1、免費營養午餐每餐+10元，也要發展英語多領域學習、發展STEAM、AI等特色課程。

沈慧虹今天花了近50分鐘說明政見，也感性地分享自己是「政策控」，希望帶領45萬名新竹市民邁向光榮，也提及媽媽曾跟她說「若有心，千斤萬斤都擔得起來」。