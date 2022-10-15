「66筆土地」不滿被酸土地公 張善政反擊：不能失去台灣人的善良

中選會昨公布年底公職候選人財產申報資料，國民黨桃園市長參選人張善政和太太名下有66筆土地、15筆建物，被綠營側翼酸是「土地公」。張善政中午火速在臉書一一說明申報內容，反批側翼抹黑，接下來他一定提告，「即便是選舉戰場，也不能失去台灣人的善良」。

張善政表示，作為桃園市長參選人，他跟太太的財產自然全數攤在陽光下，雖然自己是第一次掛帥參選，但過去早有申報財產紀錄，也經過多次檢驗，哪知綠營網軍、側翼借題發揮，甚至有網軍扭曲事實，造謠他在中壢有大筆的土地，這種暗箭中傷，從他參與選舉以來，已不知發生多少次。

張善政強調，自己跟妻子名下共66筆土地，其中60筆是妻子的，來源是她繼承家中長輩的財產，其中大部分是畸零地，總計約90.8坪。

至於夫妻倆所擁有的動產，包含存款、股票等，都是夫妻數十年來工作所得，他投身科技業總計約十餘年，持有的股票主要是那段時間的配股所累積，其他動產則是妻子為兩人退休預備進行的投資。張善政表示，自己是工程師出身，不是股神，夫妻的資產配置目標很簡單，僅是希望在大通膨時代，能保障穩定的退休生活。

張善政表示，自己名下6筆不動產，跟大多數民眾一樣，都是因為生涯跟家庭的需要所購置，包括第一筆新北市新店山上132坪土地，是近40年前購買，為家庭自住。另3筆土地實際上是1塊地，是他在花蓮的農地，當初為了父親肺弱多痰，比較適合花蓮乾冷的天氣所購置，但後來按花蓮縣府規定，這塊地無法建屋，因此最後成為他卸任行政院長後假日務農的所在。

張善政說，第5筆土地是今年為了搬到桃園居住，在中壢購置的公寓自宅，綠營惡意扭曲，說他擁有一片「一萬一千平方公尺」的土地，是大地主．其實他只是這塊地上千個住戶的其中之一，土地持份大約4坪；最後一筆土地在三芝，同樣是一大片土地中有一小塊持分，大約0.5坪，這塊地是安奉父母親遺骨的塔位。

張善政表示，他累積的任何成就或者產，都是父母跟整體台灣社會給他的幫助，他有經濟能力後，購置房地以盡孝養，是為人子的責任；而當初如果沒有孫運璿、李國鼎大力發展台灣科技產業，他也沒辦法進入科技業擔任經理人，改善家庭經濟狀況。

張善政說，他擔任公職到參選公職，就是希望能替所有年輕人創造好環境；對那些抹黑的人他一定提告，「批評甚至攻擊，或許是選戰的常態。但不要為了選舉，失去台灣人的善良。」