蔡壁如請辭立委一人救全黨？柯文哲：不會全黨救一人

民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如昨晚透過臉書宣布請辭立委職。對於蔡壁如論文事件的影響？柯文哲上午受訪反諷說不會像民進黨，「全黨救一人，連台大都要幹掉」，他是覺得蔡壁如是比較好的表率。

至於蔡壁如請辭不分區立委，將由新光集團大公主吳欣盈遞補，可望進入國會。柯文哲說，他本來是跟吳欣盈講，如果高虹安選上，要補她位置，沒想到常常世界上都是意外，本來是要補高虹安位置，現在變成要補蔡壁如位置。

媒體問柯，吳欣盈成未來競選金主？柯文哲說，現在金管會管這麼嚴，不要想這麼多；對於蔡壁如的影響多少？ 柯說，還好，處置明快、有擔當，民眾黨有個很大特色，組成分子都是年輕人跟高知識份子，會比較理性，不會全黨救一人，連台大都要幹掉，還是很理性思考。

柯文哲說，如果重來一遍，應該先給當事人審定書，隔一天甚至兩天再發新聞稿，不然當事人瞬間跟本無法回應，只有挨打的分。至於蔡壁如是否是一人救全黨？柯文哲說，他是覺得這是比較好的表率。另有名嘴說，要樹立典範，如果還有論文案，民眾黨是不是要跟進？柯文哲說，他們更希望國民黨、民進黨也比照辦理。