快訊

林志穎車禍後首露面 笑切蛋糕慶生打破毀容謠言

台大等頂大排名驟降怪怪的？學者質疑遭陸操作

多車連環撞！國3北上83.2K全線封閉中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡壁如請辭立委一人救全黨？柯文哲：不會全黨救一人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加北市客家文化主題公園開幕式受訪。記者楊正海／攝影

民眾黨立委蔡壁如論文被檢舉涉嫌抄襲，德明財經科大學倫會認定違反學術倫理，撤銷蔡壁如碩士學位，蔡壁如昨晚透過臉書宣布請辭立委職。對於蔡壁如論文事件的影響？柯文哲上午受訪反諷說不會像民進黨，「全黨救一人，連台大都要幹掉」，他是覺得蔡壁如是比較好的表率。

至於蔡壁如請辭不分區立委，將由新光集團大公主吳欣盈遞補，可望進入國會。柯文哲說，他本來是跟吳欣盈講，如果高虹安選上，要補她位置，沒想到常常世界上都是意外，本來是要補高虹安位置，現在變成要補蔡壁如位置。

媒體問柯，吳欣盈成未來競選金主？柯文哲說，現在金管會管這麼嚴，不要想這麼多；對於蔡壁如的影響多少？ 柯說，還好，處置明快、有擔當，民眾黨有個很大特色，組成分子都是年輕人跟高知識份子，會比較理性，不會全黨救一人，連台大都要幹掉，還是很理性思考。

柯文哲說，如果重來一遍，應該先給當事人審定書，隔一天甚至兩天再發新聞稿，不然當事人瞬間跟本無法回應，只有挨打的分。至於蔡壁如是否是一人救全黨？柯文哲說，他是覺得這是比較好的表率。另有名嘴說，要樹立典範，如果還有論文案，民眾黨是不是要跟進？柯文哲說，他們更希望國民黨、民進黨也比照辦理。

2022大選 蔡壁如 柯文哲 高虹安 新竹市選舉 論文抄襲

延伸閱讀

蔡壁如論文抄襲辭立委 柯文哲：她是蠻有GUTS的人

蔡壁如閃辭立委 賴香伶：取得選民信賴「令人感佩」

蔡壁如請辭立委！媒體人揭「選舉盤算」：壯士斷腕保2人

請辭立委下一步 蔡壁如：整理學倫報告申覆救濟

相關新聞

獨／蔡壁如火速辭立委 知情人士曝：全是為了這人選情考量

民眾黨立委蔡壁如碩士論文學倫案，德明財經科大認定違反學術倫理，撤銷其學位，蔡壁如昨出面捍衛清白不到12小時，突宣布請辭立...

熱門競選小物排行出爐！網友熱議「這個」最實用

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「競選小物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的競選小物網路聲量排行。

睽違799天！韓國瑜、謝龍介將再次同台 盼「翻轉台南」

國民黨台南市長參選人謝龍介預計在22日成立競選總部，高雄市前市長韓國瑜將出席站台，這是兩人睽違799天再次同台，謝龍介表...

張善政擁66筆土地被酸「土地公」 鄭運鵬直指1疑點

中選會昨公布年底公職候選人財產申報資料，國民黨桃園市長參選人張善政申報與配偶持有的不動產分布在台北、新北、桃園、花蓮、彰...

陳時中今訪信維國宅拔椿？黃珊珊：每人都去關心是好事

年底選戰逼近，之前大安區信維國宅許多住戶集資掛大看板表態支持台北市長參選人黃珊珊，也盼其他兩位參選人蔣萬安、陳時中能關注...

民進黨大咖輪番助陣 林佳龍：黨內團結一致衝新北

蔡英文總統、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦等人，近日接連來新北市為民進黨新北市長參選人林佳龍站台，全黨傾力相挺。林佳龍今日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。