最可愛政見發表會 劉櫂豪向孩童說「造好親子新台東」

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天發表「造好親子新台東」政見，可愛的是參與政見發表的人員，是一群天真可愛的孩童，讓這場政見發表多了兒時夢。劉櫂豪說：「將打造一鄉鎮一兒童樂園」。

「我應算是全國第一位向兒童發表政見的參選人。」劉櫂豪打趣地說，孩子聽不懂沒關係，2、30年長大後，會記得曾有一個叔叔，為了我們的兒時夢，努力去實踐完成夢想，這會是很棒的回憶。

「造好親子新台東」政見發表會在劉的競總親子區舉行，現場來了超過70位的孩童，聽劉叔叔說政見，劉櫂豪擔心孩子聽不懂甚麼是政見，就用比喻說故事的方式，立刻吸引孩子們的專注力。

過程中劉還和孩子們意見交流，有孩子說「我要恐龍公園」、也有要「巧克力公園」，甚至「我要100公里滑步場地」，孩子們的夢想讓現場大人歡笑聲不斷，劉一一允諾當選會努力實現完成。

劉櫂豪說，他當選將打造一鄉鎮一兒童樂園，並隨著鄉鎮的特色，打造不同主題的兒童樂園，這絕對是可以去做的一件事，同時固定舉辦全國囝仔運動會，給孩子們屬於自己的運動盛事。