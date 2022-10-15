盧秀燕向蔡總統喊話約束網軍 蔡其昌要她「拿出證據」

爭取連任的國民黨台中市長盧秀燕昨晚在台中太平運動場舉辦首場大型造勢，盧秀燕首度向蔡英文總統喊話，蔡總統身為中央執政黨的主席，有導正選風的責任，應該約束網軍、側翼，不要讓中央政府濫用國家資源、假公濟私，攻擊跟民進黨競選的人，國家的選舉要往正向走。民進黨台中市長參選人蔡其昌今表示，「指控別人操弄網軍的證據在哪裡？沒有證據就是抹黑，抹黑就是選舉最惡質的文化之一」。

蔡其昌表示，到底誰在操弄網軍？如果做不實指控就是敗壞選風，選風不好，是因為有人喜歡亂抹黑，抹黑就是選舉最惡質的文化之一，希望盧市長號稱是媽媽市長，媽媽不會敗壞台中的選風，不會亂抹黑，媽媽只會包容體貼。