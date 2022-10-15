陳其邁陸戰強盛 柯志恩：沒發公開不代表沒行程
選戰升溫，拚連任的高雄市長陳其邁周末加倍忙碌，市政、輔選並進，今天市政加選舉行程多達12個，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公開行程是下午到鳳山區參加市議員鄭安秝競總成立，被質疑走不出去，柯志恩駁斥說「今天要安排約10個點，不發公開不代表沒行程」。
陳其邁今天上午8點20分出席「高雄市嘉義同鄉會會員大會」，同一行程其實柯志恩也有參加，柯是9點40分到場，兩人同場但沒照面，主辦單位巧妙讓兩人避開時間。
柯志恩競總發言人孫玉霖說，他們希望不要造成主辦單位困擾及壓力，許多行程沒發公開，柯今天排約10個行程，一早在前鎮區，中午左右就會前往鳳山拜訪，下午3點多會出席鄭安秝競總成立大會。
有人指陳其邁今天整日跑12個行程，對照柯志恩今天只有1個公開行程，能量相距甚遠。
柯志恩說，她懂人情義理，許多行程不需要高調發公開來造成主辦單位壓力，她匍匐前進，除了勤走基層，有不少潛在水面下的「海軍」行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言