影／韓國瑜將站台 謝龍介還想邀柯文哲「共襄盛舉」

國民黨台南市長參選人謝龍介預計22日成立競選總部，高雄市前市長韓國瑜將出席站台外，他提到11月21日大型募款餐會將席開500桌，不分黨派、在野大聯盟，也將試試邀民眾黨主席柯文哲一起共襄盛舉。

謝龍介今天一早繼續百廟祈福行程，來到154座歸仁保西代天府，他提到本月22日成立競選總部，前高雄市長韓國瑜睽違799天，將再次同台。他說，當天韓國瑜外，前總統馬英九、主席朱立倫、前主席江啟臣、王鴻薇、立委陳以信，他們都會到，屆時將結合所有的力量，在最後的關鍵時刻競選總部成立以後，開始進行逆轉勝的工程

他表示，11月21日在花園夜市的大型募款餐會，每人是1千元，等於大家來共襄盛舉，準備迎接26日的勝利。我們預計找5千位朋友，我們印了5千張餐券，就500桌，現在找藝人好友來幫忙、表演，訴說民主的真諦。