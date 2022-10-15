決戰南桃園 3雄競總拚氣勢

桃園市長選情緊繃，國民黨參選人張善政日前和議長邱奕勝聯手舉行南區競總成立大會，展現團結氣勢。無黨參選的前立委鄭寶清明天將在中壢中正公園舉行南區競選總部成立大會，面對蔡英文總統今天替民進黨參選人鄭運鵬南區競選總部站台，他不擔心自己被邊緣化，強調「政局還有變化，會努力爭取中間選民」。

鄭寶清近日勤跑南桃園市場，昨早雖天氣不佳下著雨，他仍準時到龍岡忠貞市場掃街拜票。鄭表示，最近他不停在南區掃街宣揚政策，全力以赴爭取中間選民支持，希望大家都能參加16日晚上的南區競選總部成立大會，他保證當選會更疼愛土地、清廉從政。

張善政、鄭寶清、鄭運鵬南區競選總部都選在中壢。民進黨人士分析，鄭寶清雖瓜分部分客家宗親票，但其多數支持者在桃園區，且鄭寶清參選後多吸到張善政和民眾黨參選人賴香伶的票源，「若說吃虧，是大家一起吃虧」，鄭文燦地方實力雄厚，重點要強化陸戰優勢，綠營的票一張都不能少。

南桃傳統被認為藍大於綠，綠營人士不諱言民進黨在南區處於劣勢，但2018年市長選舉，鄭文燦在中壢、楊梅、龍潭等南桃地區，票數都贏過國民黨；由於南區選民重視面對面互動，近期會盡量讓鄭運鵬走下舞台，「話少一點，多走入人群」。

根據國民黨最新民調，張善政10月8日成立南區競選總部後，支持度已領先鄭運鵬7.9點百分點。今天的南桃造勢，綠營預計號召1.5萬人力挺鄭運鵬，展現南桃園士氣和動員力。