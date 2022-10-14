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考量颱風外圍環流影響 劉櫂豪16日競總成立延期

中央社／ 台東縣14日電
民進黨台東縣長參選人劉櫂豪質疑縣府動用預備金是製作縣民手冊，是利用行政資源作對手饒慶鈴競選大外宣，浪費公帑的作為。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣長參選人劉櫂豪質疑縣府動用預備金是製作縣民手冊，是利用行政資源作對手饒慶鈴競選大外宣，浪費公帑的作為。記者尤聰光／攝影

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪原定16日舉辦競選總部成立大會，邀請總統蔡英文站台，但因考量颱風外圍環流恐引發災情，蔡總統要密切關注，因此宣布延期。

劉櫂豪原定16日下午舉辦競選總部成立大會，邀請蔡總統、副總統賴清德，以及原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）、農委會主委陳吉仲、立委羅致政及莊瑞雄助講。

不過中央氣象局預報員張承傳今天表示，位於菲律賓東方海面的TD23預計明天會增強為颱風尼莎或海棠，屆時有可能同步發布海上颱風警報，外圍環流也會影響台灣。

劉櫂豪服務處今天傍晚發布新聞稿表示，劉櫂豪2022 縣長競選總部成立大會因氣象局評估週末颱風將形成，恐影響參加鄉親的安全。蔡總統亦擔心颱風及豪大雨特報恐致災情無法及時坐鎮指揮，基於鄉親安全及蔡總統考量，原定16日舉行的競選總部成立大會決議延期，預定辦理時間待確認後再通知。

2022大選 台東縣選舉 劉櫂豪 蔡英文

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