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有趣競選小物 汐止議員推「男子漢菜瓜布」

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔選舉小物，推出有趣的男生專用「男子漢菜瓜布」，概念就是在男女平權的時代，大家都要共同分擔家事。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔選舉小物，推出有趣的男生專用「男子漢菜瓜布」，概念就是在男女平權的時代，大家都要共同分擔家事。 圖／觀天下有線電視提供

年底選舉近了，各候選人也推出不少競選小物，這次競選連任的新北市議員廖先翔除了有結合汐止在地文史特色的水返腳口罩，也推出有趣的男生專用「男子漢菜瓜布」，概念就是在男女平權的時代，大家都要共同分擔家事。

新北市議員廖先翔說，這款是比較有趣的菜瓜布，在發的時候都跟大家說這是男生專用的菜瓜布，在上次選舉時也有做一般的菜瓜布在菜市場發給大家，在發的時候發現，在市場買菜的大部分都是婆婆媽媽，他們早上買菜回到家煮菜，結束後還要洗碗，當時就覺得發菜瓜布給他們好像是在說等下煮完飯後還要記得洗碗，感覺婆婆媽媽非常辛苦，所以，在現在男女平權的時代，認為大家應該要共同分擔家事。

廖先翔指出，因為叫男生煮菜可能比例比較少也比較困難，但是洗碗應該是比較簡單的，所以，就將這款菜瓜布定義為男生專用的菜瓜布，造型上是採用比較陽剛的設計，是用拳頭的形狀，上頭一樣有水返腳台語的羅馬拼音，希望大家都是正港的水返腳男子漢。

廖先翔表示，主要是發給男生，拿回去後自主當個新好男人，那女生拿回去也沒關係，殼包裝背面有寫一個立約人的空白處，意思就是上面名字寫誰的就是誰用，直接寫男生名字，幫忙洗個碗，希望透過菜瓜布，讓大家一起分擔家事，推動男女平權。

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