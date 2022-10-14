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南投彰南路一段易淹水 蔡培慧爭取公路總局改善

中央社／ 南投縣14日電
民進黨南投縣長參選人蔡培慧。圖／蔡培慧競選總部提供
民進黨南投縣長參選人蔡培慧。圖／蔡培慧競選總部提供

民進黨南投縣長參選人蔡培慧先前爭取南投市彰南路一段易淹水區域改善，預計20日起施工，她今天向居民說明施工內容表示，公路總局協助施設側溝接排水路，改善路面積水。

省道台3線彰南路一段709巷一帶區域無路側排水溝，多年來每逢大雨易淹水，蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，接獲南投縣議員賴燕雪、南投市民代表曾億弘等人反映，經與交通部公路總局商討，爭取新台幣200萬元施設側溝接排水路，預計1個月完工。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，此路段屬南投市都市計畫區內路段，人行道、排水設施為地方政府養護權責，經會勘發現省道沒側溝讓路面積水排入，考量路面積水影響行車安全，積極協調公路總局，由南投工務段協助施設側溝接下游排水路，改善路面易積水問題。

賴燕雪說，彰南路一段是人口稠密區，也是通勤、通學要道，今年夏天一場強降雨淹水造成多輛汽機車熄火，實有改善必要；曾億弘表示，許多里民反映此路段遇雨就淹，南投縣政府預計施作人行道連同下水道工程，卻與市公所無法達共識而停滯，感謝蔡培慧協助。

南投工務段指出，基於行車安全，公路總局全力協助排水溝改善並銜接現有下水道，才能有效排水，也請南投市公所接續未來清疏作業，並建議提報人行道改善向營建署爭取前瞻基礎建設計畫經費，完整規劃兩側人行道及排水路，營造街道特色及人行品質。

2022大選 南投縣選舉 蔡培慧 民進黨

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