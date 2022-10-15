熱門競選小物排行出爐！網友熱議「這個」最實用

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「競選小物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的競選小物網路聲量排行。

年底的九合一選舉在即，每個候選人都卯足全力宣傳拉票，能夠與選民建立連繫的競選小物更是花樣百出，但實際上在民眾之間，究竟是以哪些文宣品最受青睞呢？

特色競選小物出奇制勝 「擋泥板」超吸睛

▲ 網友熱議3大類競選小物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於競選小物的相關話題討論，可以發現在生活小品類別中，「衛生紙」因為最生活化而備受關注，不少網友認為「出門在外時面紙很方便」、「衛生紙是去公共廁所時的救星」；此外，「扇子」也是許多民眾喜愛的小物，除了前陣子日頭炎炎能夠消暑散熱外，也有追星族提到「可以改造成偶像團扇，美觀又涼快」，分享候選人扇子的其他應用情境。值得一提的是，「擋泥板」也因為相當具有特色而受到民眾熱烈討論，不少人關注新一代的「擋泥板男神/女神」，成為另類話題，也因為能見度高，進而達到了優異的宣傳效果。

而防疫用品類別因為疫情影響，成為近年備受候選人與選民雙方青睞的競選小物，其中「口罩」是民眾認為最實用的物品之一，受到新冠病毒的影響，口罩已經成為全民必備配件，有網友就留言表示「選舉期間會拿到各種花色的口罩，可以輪流配戴」、「競選小物最愛口罩，不用跑去藥局買」，感謝候選人們從防疫角度為民眾省荷包。至於「酒精」和「乾洗手」等消毒相關用品，也隨著疫情的普及，逐漸成為大家熱議的競選小物。

而在各大類別中，文創小物同樣受到歡迎，其中「帆布袋」是網友認為收到會很開心的好物，因為可以當作穿搭配件、裝外出用品，實用性滿分而不會堆在家中角落；此外，也有民眾覺得「徽章」是很討喜的文宣品，並表示「可以別在衣服上做造型，也能放在後背包當裝飾」。

你也有收到過特別的競選小物嗎？競選期間進行造勢活動、發放競選小物是台灣常有的風景，充滿特色的文宣品除了拉抬候選人的名氣、增加話題度外，更能讓選民感受到驚喜與用心。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》