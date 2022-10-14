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蔣萬安批護航高端 陳時中：他是希望不要買到疫苗最好？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
陳時中說，採購疫苗時，政府內部會有相關程序要跑，要把程序走完備後才能去購買，另外是當初各國都在搶疫苗，所以政府會在一定的法規限制下，盡速簽訂合約、盡速購買。記者鍾維軒／攝影
陳時中說，採購疫苗時，政府內部會有相關程序要跑，要把程序走完備後才能去購買，另外是當初各國都在搶疫苗，所以政府會在一定的法規限制下，盡速簽訂合約、盡速購買。記者鍾維軒／攝影

審計部日前公布報告指出衛福部採購疫苗未依照「採購法」辦理，國民黨台北市長參選人蔣萬安則認為是「護航高端被認證」。民進黨台北市長參選人陳時中今受訪時反問蔣萬安，「是希望不要買到疫苗最好？」

陳時中今早赴士林區社子島葫蘆寺參香後受訪時說，蔣萬安一直念念不忘高端疫苗，認為蔣萬安的質疑難道是希望台灣不要買到疫苗最好。

陳時中說，採購疫苗時，政府內部會有相關程序要跑，要把程序走完備後才能去購買，另外是當初各國都在搶疫苗，所以政府會在一定的法規限制下，盡速簽訂合約、盡速購買。

2022大選 台北市長 陳時中 蔣萬安 高端疫苗

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