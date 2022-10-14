「若重來不接指揮官」 陳時中：再一次不見得能承受生離死別

民進黨台北市長參選人陳時中昨在專訪節目中提到，若可以重來自己不會再接指揮官，引發討論。陳時中今受訪時說，防疫過程壓力非常大，再來一次不見得能夠承受起生離死別的事情，當然責任來就扛，做決策也不免傷害到人、有所損失，但那是為了避免造成更大傷害不得已，有人為此受傷也感到抱歉，盼疫情早日過去、經濟早日振興。

陳時中昨晚接受《新聞面對面》節目專訪，主持人謝震武聊到當時防疫各種決策，陳時中表示，若重來一次還是會做出同樣的決定，但若要再接任指揮官，他直言「我是不會接的」，還說「人生承擔一次就好了，要再承擔第二次，真的有一點承受不起」

陳時中今早赴社子島葫蘆寺參香後受訪時說，昨天的意思是要表達在防疫過程中，心理壓力非常大，若再一次也不見得能承受起生離死別的事情，當然必須承受時，責任來就會扛，只是不希望疫情再次發生，否則大家也會受不了。

陳時中表示，自己不會解釋成「仇恨值高」，但疫情當時團隊做了很多決策，不免對很多人造成傷害或有所損失，民眾心中一定會有不滿，但這些都是為了避免造成更大傷害，不得已才做出的決定，因此而受到傷害也感到抱歉，但希望疫情早日過去、經濟早日振興。

另外，「萬華是破口」這句話在選舉期間不斷被提起。陳時中強調，這句話從來都不是出自於他嘴裡，自己一向講法都是「我們的敵人是病毒，人類要合作對抗病毒」

陳時中昨也替無黨籍台北市長參選人黃珊珊防疫成績了打70分，但自評確有75分到80分。陳時中解釋，過去他打的分數是針對「全民防疫成果」，而昨天替黃珊珊打分，是針對台北市政府的防疫指揮官，也給了及格的分數。