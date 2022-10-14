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「若重來不接指揮官」 陳時中：再一次不見得能承受生離死別

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今天上午前往士林區社子島葫蘆寺參香。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今天上午前往士林區社子島葫蘆寺參香。記者鍾維軒／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中昨在專訪節目中提到，若可以重來自己不會再接指揮官，引發討論。陳時中今受訪時說，防疫過程壓力非常大，再來一次不見得能夠承受起生離死別的事情，當然責任來就扛，做決策也不免傷害到人、有所損失，但那是為了避免造成更大傷害不得已，有人為此受傷也感到抱歉，盼疫情早日過去、經濟早日振興。

陳時中昨晚接受《新聞面對面》節目專訪，主持人謝震武聊到當時防疫各種決策，陳時中表示，若重來一次還是會做出同樣的決定，但若要再接任指揮官，他直言「我是不會接的」，還說「人生承擔一次就好了，要再承擔第二次，真的有一點承受不起」

陳時中今早赴社子島葫蘆寺參香後受訪時說，昨天的意思是要表達在防疫過程中，心理壓力非常大，若再一次也不見得能承受起生離死別的事情，當然必須承受時，責任來就會扛，只是不希望疫情再次發生，否則大家也會受不了。

陳時中表示，自己不會解釋成「仇恨值高」，但疫情當時團隊做了很多決策，不免對很多人造成傷害或有所損失，民眾心中一定會有不滿，但這些都是為了避免造成更大傷害，不得已才做出的決定，因此而受到傷害也感到抱歉，但希望疫情早日過去、經濟早日振興。

另外，「萬華是破口」這句話在選舉期間不斷被提起。陳時中強調，這句話從來都不是出自於他嘴裡，自己一向講法都是「我們的敵人是病毒，人類要合作對抗病毒」

陳時中昨也替無黨籍台北市長參選人黃珊珊防疫成績了打70分，但自評確有75分到80分。陳時中解釋，過去他打的分數是針對「全民防疫成果」，而昨天替黃珊珊打分，是針對台北市政府的防疫指揮官，也給了及格的分數。

2022大選 台北市長 陳時中

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