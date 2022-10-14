蔡其昌三問盧秀燕 「2024變落跑市長？」

台中市長盧秀燕今晚邀集共十位「女力」黨籍縣市長參選人合體，在台中舉辦首場造勢活動。民進黨台中市長參選人蔡其昌昨天接受本報專訪時「三問盧秀燕」：對於貪汙被起訴的宜蘭縣長林姿妙是何態度？跟民眾黨新竹市長參選人高虹安合體是否選情告急，需要民眾黨票源？第二任期會不會成為「落跑市長」，與新北市長侯友宜參選二○二四年正副總統？

蔡其昌說，盧秀燕找十位國民黨女性縣市長參選人合體，包含林姿妙，就有必要表明政治態度，就像新竹市前市長林智堅的論文案，民進黨都會被追問政治態度，同樣的，「盧選擇相信林姿妙？還是又要說謝謝？」他質疑，若不表態就是在閃躲。

蔡其昌說，今晚造勢是不是盧要選總統或副總統的起手式？加上是「十全十美」女力連線，身為男性的侯友宜今晚不能來，盧是否藉此展現在國民黨的力量？

盧秀燕日前與高虹安合體，外界解讀是「藍白合」。蔡其昌指出，全台輔選是盧的決定，但外界都認為，她跟侯若在思考二○二四，等於年底一當選就要投入明年總統大選，侯、盧恐存在競合關係，盧應該講清楚，是否會變成落跑市長？

至於盧秀燕抨擊民進黨歧視「媽媽市長」角色，蔡其昌反駁，是盧在操弄「政治化的媽媽」角色，盧是否有扮演好媽媽市長角色，包括台中虐童案、狼師案、治安等問題，「這是媽媽可以接受的事嗎？難道檢視就是歧視？」

過往藍綠高喊「決戰中台灣」，似乎在今年選戰消失了？蔡其昌說，台中是中彰投苗的生活中心，在台灣經濟地位扮演關鍵角色，選舉特性被定位成「搖擺州」，投票性質「不藍不綠、可藍可綠」，政治特性會導致「贏台中、贏台灣」，決戰中台灣依然存在。