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饒慶鈴推藝術政見 劉櫂豪立院督促提升橋樑安全

中央社／ 台東縣13日電
台東縣長選戰，拚連任的國民黨提名人饒慶鈴今天公布藝術政見，要讓「整個台東都是你的美術館」；民進黨參選人、立委劉櫂豪則在立法院督促工程會提升橋樑用路安全。圖／聯合報系資料照
台東縣長選戰，拚連任的國民黨提名人饒慶鈴今天公布藝術政見，要讓「整個台東都是你的美術館」；民進黨參選人、立委劉櫂豪則在立法院督促工程會提升橋樑用路安全。圖／聯合報系資料照

台東縣長選戰，拚連任的國民黨提名人饒慶鈴今天公布藝術政見，要讓「整個台東都是你的美術館」；民進黨參選人、立委劉櫂豪則在立法院督促工程會提升橋樑用路安全。

饒慶鈴今天召開記者會發表藝術政見「綻放藝文下鄉扎根上國際」，營造「整個台東都是你的美術館」；她提到，4年來積極推動「藝術下鄉」等多項活動，如藝起來我家、歌仔戲下鄉等，讓鄉親更貼近藝文，也創新辦理「台東光祭」，未來將深化台東大美術館的理念，讓台東每個轉角都能遇見藝術帶來的精彩，持續豐富縣民生活。

另外，持續推動山海為幕的藝穗節、聲音藝術節等展演活動；豐富藝術下鄉多元類型，藝文遍及各角落；持續培育在地藝文團隊與藝文人才；持續推動南迴藝術季，深化跨區跨域藝術合作；為觀光產業導入精彩藝文能量；活化全縣藝文場域，催生台東表演藝術創生基地等。

對手劉櫂豪今天則前往立法院開會，督促工程會作好全國橋樑檢測及耐震補強提升橋樑用路安全。

劉櫂豪表示，917、918台東強震，造成台東火車中斷，主要原因有3座鐵路橋樑受損，在台鐵同仁努力搶修下，已有2座完成補強恢復通行，目前僅剩秀姑巒溪橋尚在補強中；除此之外，花東間尚有許多橋樑受損，工程會除了協助重建補強外，也應全面檢測。

劉櫂豪指出，公共工程委員會主委吳澤成回應，目前花東間需要重建的4座橋樑已完成計畫審議，相關經費也到位，會協助地方政府加速辦理重建，也會督促各級單位針對此次強震造成橋樑結構的影響，作全面性檢測及補強。

2022大選 台東縣選舉 劉櫂豪 饒慶鈴

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