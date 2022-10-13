2000元教育商品券掀波 苗栗竹南鎮長2選將互告
苗栗縣竹南鎮公所發放2000元教育商品券，鎮長參選人康世儒日前先告對手競選連任的方進興涉嫌圖利，方進興今天到苗栗地檢署按鈴控告康涉嫌誣告、違反公職人員選舉罷免法、誹謗。
竹南鎮長選舉，方進興與康世儒捉對廝殺，方今天由律師陪同控告康，方進興指出，康先前於9月30日控告他及公所人員涉犯貪汙治罪條例圖利案件，康針對公所發放教育券扭曲事實，並製發不實文宣發送，抹殺公所行政團隊為民爭取福利的辛勞。
方進興表示，康世儒曾任立委、竹南鎮長，也熟悉行政程序，教育券依法公開招標，並無獨厚特定廠商，康散播不實，意圖使人不當選，因此對康世儒提出涉嫌誣告丶違反選罷法丶誹謗告訴。
康世儒對於方進興的提告，表示不以為然，但給予尊重，康世儒指出，方身為政治公眾人物，施政的良寙，本來就該接受公評，案子已經進入司法程序，相關的法律攻防，靜待司法的調查。
康世儒表示，如果方進興對康世儒的指控有意見，為避免流於口水之戰，他公開邀請公開辯論，時間、地點由方提出，雙方協調後決定，屆時邀請媒體擔任公正的第三人，是非曲直交由竹南鄉親來公斷。
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