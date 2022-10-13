沈慧虹端輕軌「24」政策 林耕仁競辦：選舉到才畫大餅

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今發表第二波交通政策「先進軌道」記者會，強調將規畫2條輕軌路線、4轉乘方案，以大眾運具縫合城市。對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠認為，沈慧虹一直號稱具有「交通專業」，卻放任新竹市的交通一直處在黑暗期，直到選舉才開始繼續畫大餅。

徐維遠表示，過去8年竹市交通狀況讓市民不滿意的程度，普遍來說超過7成以上，沈慧虹號稱「交通專業」，卻放任新竹市的交通一直處在黑暗期，等到選舉到了才開始畫大餅。他認為市民應該不會再上當，已經給了前市長林智堅與沈慧虹「落跑二人組」八年的機會，仍未有效改善交通，現在畫出來的大餅，也將得不到市民信任。

林耕仁說，交通問題要對症下藥，他提出「智慧交通」政策，包含建置智能公車系統與站牌、優化大眾運輸路線，增設U-Bike及E-Bike站點及共享汽機車服務；媒合學區間巴士，分擔家長接送壓力、減緩尖峰車潮；通盤檢討全市交通動線，設置智慧時相號誌，解決科學園區塞車問題。

此外，也提出鐵道高架化，提升道路使用空間；並在上周與新竹縣長楊文科和苗栗縣長參選人謝福弘共同提出爭取桃園機場捷運向南延伸至新竹科學園區，串連新竹工業區、竹科園區、竹南園區及銅鑼園區，並要求中央儘速完成五楊高架延伸至苗栗頭份段，改善國道一號高速公路新竹段塞車問題。

沈慧虹今開記者會指出，將規畫2條輕軌路線、4轉乘方案；輕軌紅線將有效紓解竹科車潮，連結園區市區，綠線則搭配竹科X 2.0未來聚落，以交通搭配都市計畫發展；4轉乘方案為智慧公車、共享機車、YouBike 2.0、步行城市，讓輕軌成為骨幹，乘客再搭配轉乘運具，自由在城市穿梭。