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影／訪星宇被問為萬華落淚 黃珊珊：陳時中沒把人放心裡

聯合報／ 記者賴韻如楊凱竣李文顥／台北即時報導
無黨籍台北市長參選人黃珊珊(右)今天拜會星宇航空董事長張國煒(左)。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長參選人黃珊珊(右)今天拜會星宇航空董事長張國煒(左)。記者徐偉真／攝影

無黨籍台北市長參選人黃珊珊，今(13)日上午拜會星宇航空，董事長張國煒親自下樓接待，兩人密談後，接受媒體訪問。黃珊珊昨日談到萬華時落淚，對此，民進黨台北市長參選人陳時中表示，防疫期間有很多辛酸，黃碰到許多需要抉擇的事，自己當指揮官時碰到需要抉擇的事情更多。黃珊珊回應，「他要抉擇的事情比我多，但他所做的抉擇可能都沒有把人民放在心裡」。

針對陳時中避談高端履約逾期，並表示現在已不是衛福部長。黃珊珊說，陳部長不是最喜歡講「我負責」嗎？所以他所做的事情，他又不負責了嗎？另外，台北市議員秦慧珠今拋出競總成立預告，當中來賓包括台北市長參選人蔣萬安及韓國瑜，兩人在20日有望首度同框。黃珊珊表示，找任何人輔選都是滿正常的，就祝福他們。

對於，民進黨新竹市長參選人沈慧虹求官說，黃珊珊遭立委林楚茵指控15日參加吳子嘉的節目是挺抹黑。黃珊珊表示，接受到媒體邀請，之前他們媒體做過什麼事情，跟我沒有什麼相關。

2022大選 台北市長 黃珊珊 陳時中 蔣萬安 新竹市選舉 沈慧虹

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