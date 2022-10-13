影／張善政要求同一標準檢視自己 陳吉仲：標準都一致

國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案被指侵權，原定9月底前應向農委會提出書面說明，農委會同意將說明延至10月20日，再籌組專案小組釐清是否有違反合約，張善政認為經得起考驗，要求陳吉仲也用同樣的標準檢視自己（指陳吉仲）。陳吉仲今天表示，所有標準都是一樣的，可供外界檢視。

立法院經濟委員會今天進行農委會業務報告。媒體提問，針對為何當陳吉仲的政府研究案遭到「抄襲」指控，陳吉仲對於該指控卻說「該計畫涉及營業機密」？陳吉仲會前受訪時表示，他所有的學術論文，包括發表的國內外商業期刊，或者是相關的政府研究報告並沒有機密；他覺得這幾個月不管是論文或是政府研究報告，大家的標準應該要一致。

陳吉仲說，他不斷強調，可以用最嚴格的標準檢驗他所有的報告以及學術論文，用同樣的標準檢驗檯面上所有爭議的報告或論文，從頭到尾都是一致的。

媒體追問，為何張善政的研究計畫就是公開無機密，而涉及陳吉仲研究計畫就是機密？陳吉仲說，他的案子沒有機密，之前農委會副主委陳駿季有對外說明，上次國民黨指控他（指陳吉仲）研究計畫內容重複比例，所謂3%有抄襲，其實扣掉有引用以外，比例重複之低，且都有相關引用，沒有超過45%有五篇以上報告情事，這些都可以被公開被檢視的。