新創案卡住 黃珊珊槓蔣萬安人馬

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨天指國民黨北市議員、蔣萬安競選團隊執行總幹事王浩，未排審北市產業發展自治條例等案，「若因為政黨利益，大可不必」。王浩一聽大為光火反駁，這案子早在他當執行總幹事之前，在議會放了3個會期，「不要張飛打岳飛」，若不收回這些話，黃珊珊就準備找律師。

黃珊珊昨發布「創業創新發展」政見，在市長柯文哲既有政策基礎，推出新創三個加碼主軸，包括提高資金規模、擴大適用項目、強化國際鏈結。不過黃珊珊也提到，北市府已完成「北市產業發展自治條例」與「台北市產業發展基金收支保管運用自治條例」二項修正草案，希望由市府產業發展基金，結合民間創業人才與資金，合作設創業投資事業，不過去年6月就已送到議會審查，只可惜議會法規委員會召集人王浩，至今未排案。

黃珊珊表示，蔣萬安也非常重視新創，但若是為了政黨利益，真的大可不必，為此案已經找王浩談過不知道多少次，王浩都說，等下個會期，下會期又說下個會期，她也知道這是筆高額預算，不過預算都過了，議會只需要將「投資」兩個字加進去，未來評選都會是公開機制，法案不通過，卻連開始的機會都沒有。

「我第一句話就是要回她蠢，她白幹了20幾年議員，也白幹了3年副市長。」王浩昨說，在沒有法源依據之下，就編了基金預算，議會不查就通過，他認為法源是編預算基本要求，還虧黃珊珊說自己是律師，自己都不守法，機關怎針對不守法的法案審查？

王浩說，這法案總共要籌20億基金預算，「柯文哲你這麼聰明，黃珊珊你也不笨」，為何要在柯文哲卸任最後一年推？法案規定基金籌編第一年要4億，是在柯最後一年任期，剩下要每年編4億，不能推這種跨界且侵權的法案，也跟黃珊珊說，做適度的修正再來審，但迄今未作法案修正。

王浩說，案子去年6月送進來，請問蔣萬安、黃珊珊、陳時中參選了嗎？愚蠢扯進選舉，就是她不智之處。