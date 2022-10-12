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市政需要辯論嗎？領先組候選人紛避戰 背後原因是這樣

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台北市長候選人黃珊珊(中)挑戰另兩位候選人陳時中(左)與蔣萬安(右)接招辯論。（候選人臉書）
台北市長候選人黃珊珊(中)挑戰另兩位候選人陳時中(左)與蔣萬安(右)接招辯論。（候選人臉書）

落後候選人力邀對手公開辯論，大咖卻持續避戰！學者曲兆祥分析說，落後候選人可靠著此「選舉技巧」來爭取媒體聲量，但領先候選人則不願隨風起舞，給對手選曝光度。然而，學者曾冠球受訪時表示，選舉還是需要公開辯論，透過交叉詰問的方式，才能深入探討市政擘劃的可行性。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前力邀另外兩位候選人公開辯論，但對手稱「說贏不是贏，做贏才是贏」、「不應只想透過辯論來證明自己」為由推辭辯論邀約。其他如桃園市、新竹市長都有候選人發起辯論邀約，但卻都是空無回音。僅基隆市曾經有4位候選人都首肯參加辯論，最後卻因場地問題，遲遲沒有下文。

落後人選爭取曝光

台師大政研所教授曲兆祥表示，邀約電視公開辦論的候選人通常都是民調比較落後者，且這已是長年使用的「選舉技巧」。他說，正常來說，一般選民都不看好最後一名的候選人，媒體聲量也較低，所以一定要找機會曝光。

台師大公民活動系副教授曾冠球則分析，相對民進黨國民黨等強勢候選人在選舉中有基本盤的狀況，其他黨的候選人更需要獲得中間選民的支持，所以要透過邀約辯論的方法，提出市政擘畫，以爭取更多的選票。

他認為，「（市政辯論）不是不到，時候未到」，各黨候選人如果面臨到民意需求或者媒體的壓力，遲早會接受辯論，重點還是時機的問題。他舉例說，陳時中與蔣萬安不需要跟著黃珊珊的步調，在有限的競選時間內，還有競選行程、口才能力等盤算，不急於收到戰帖就回應。

看政策的選民仍少

曲兆祥指出，選舉法有規定，地方選舉一定要舉辨地方性的現場辯論會（非電視公開轉播），但現場往往淪為各方人氣動員大會，無法爭取到更多的選票，甚至出現「候選人不願報名出席」的狀況，顯見地方辯論對候選人的效應並不大。

他說，辯論會要達成真正的效果，就要透過電視轉播的公開辯論會，但現在只剩總統大選能有這樣的規格。他指出，如台北市、桃園市、新竹市與苗栗市選情最激烈，但如果僅苗栗縣開地方政見辯論會，他質疑「真的會吸引到觀眾嗎？」，沒有觀眾，自然也沒有電視台願意冒著虧損的風險做轉播。

曲兆祥補充說，對領先的候選人而言，雖然不一定會在辯論中落於下風，但「為什麼要給其他人曝光的機會？」另外，他指出，雖然影響激烈選區選舉結果的往往是中間選民，但中間選民也並非看政見來投票，反而常常是「看勢」，以前是就看造勢晚會的規模，現在則關注網路輿論的正面聲量，氣勢強的往往就是中間選民青睞的一方。

辯論檢視市政可行性

然而，市政到底需不需要一場辯論會？曾冠球強調，「還是需要」，不僅能一改過去選戰過度偏重政黨基本盤或候選人形象的狀況，且市政擘畫與民眾生活息息相關，涉及資源分配、福利政策等，更是檢視候選人的大好機會。

他舉例說，每一個台北市長候選人都有提出都更的相關政見，但具體而言，牽涉如何加快都更步調、權益糾紛如何調解等議題，狀況相當複雜，不是表面上述說主張所可分辨。曾冠球說，但候選人現在停留在「在媒體面前各說各話，只選擇對自己有利的回應，若透過辯論與交叉詰問的過程，能更深入探討政見的可行性與具體規劃。


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