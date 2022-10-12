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外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

想衝高投票率？ 侯友宜：盼市民感受到4年來市政成績

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午在蘆洲湧蓮寺參拜時提到，謝謝市民給予機會，也希望大家能感受到市府團隊4年來的市政成績。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日上午在蘆洲湧蓮寺參拜時提到，謝謝市民給予機會，也希望大家能感受到市府團隊4年來的市政成績。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜民調雖大幅領先民進黨新北市長參選人林佳龍，但外傳侯友宜仍希望能衝高投票率，擴大勝選票數。侯友宜今早參拜蘆洲湧蓮寺時對此表示，謝謝新北市民給予機會讓自己能好好做事，也希望在最後幾個月能讓市民有感他們的市政成績。

侯友宜團隊人士私下表示，侯知道今年因為疫情影響，投票率可能低於以往，但侯與林的民調差距多達2、30%，他們當然希望衝高投票率，大勝30萬票以上，外界也相當關注侯的態度。

侯友宜回應，這幾年來要感謝新北市民給的機會，讓我們能好好做事，未來這段期間，自己仍然會全力衝刺，把市政做好，期待市民給予更多鼓勵與加油，自己會繼續拚市政，讓市民能夠感受到新北市府4年來的市政成績。

2022大選 新北市長 侯友宜

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