想衝高投票率？ 侯友宜：盼市民感受到4年來市政成績

新北市長侯友宜民調雖大幅領先民進黨新北市長參選人林佳龍，但外傳侯友宜仍希望能衝高投票率，擴大勝選票數。侯友宜今早參拜蘆洲湧蓮寺時對此表示，謝謝新北市民給予機會讓自己能好好做事，也希望在最後幾個月能讓市民有感他們的市政成績。

侯友宜團隊人士私下表示，侯知道今年因為疫情影響，投票率可能低於以往，但侯與林的民調差距多達2、30%，他們當然希望衝高投票率，大勝30萬票以上，外界也相當關注侯的態度。

侯友宜回應，這幾年來要感謝新北市民給的機會，讓我們能好好做事，未來這段期間，自己仍然會全力衝刺，把市政做好，期待市民給予更多鼓勵與加油，自己會繼續拚市政，讓市民能夠感受到新北市府4年來的市政成績。