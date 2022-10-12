蔣萬安競總幹部擋新創法案？ 他批黃珊珊「張飛打岳飛」

台北市長參選人黃珊珊上午舉行新創政策記者會時指出，北市府將產業發展自治條例和產業發展基金收支保管及運用自治條例送到議會並交付委員會審查，但議會法規委員會召集人、國民黨市議員王浩卻一直不排審；對此，王浩反嗆黃珊珊，不要張飛打岳飛，黃珊珊自己當過議員，不會蠢到這種地步吧！

王浩目前擔任蔣萬安競總執行總幹事，黃珊珊指出，兩自治條例送到市議會很久了，也跟王浩溝通多次，因為他是法規會召集人，決定排程，已經2、3個會期了，王浩一直說這案子這會期討論，但到目前審預算，10月底大概會審完，議會休會後就沒有大會，「若因為政黨利益，大可不必」，因為新創的法案也很多國民黨議員提案。

王浩指出，有關新創基金，他當時跟市政府說得非常清楚，市長柯文哲搞一個新創基金，在卸任的最後一年，只給4億，下任市長卻每年要配合柯文哲的政策，要編16億，「你有8年任期為何不在任內做？」

另外，王浩說，還有一點，新創基金有個最大問題，建了這個新創基金，投資之後還要回收，但北市府卻併在過去基金補助中，也就是補助產業界後不回收的，但這兩種不同使用目的的基金，竟然同樣放在一個基金帳戶裡，這非常不合道理，他都說得很清楚，市府自己搞不清楚。

對於黃珊珊質疑王浩目前擔任蔣萬安競總執行總幹事，王浩說，這案子早在他當執行總幹事之前，在議會放了3個會期，「不要張飛打岳飛」黃珊珊自己當過議員，不會蠢到這種地步吧！至於何時再審此案？王浩說，目前議會法規會，這個會期已經沒有再排案。