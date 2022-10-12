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國民黨要贏回桃園 鄭運鵬批張善政感受與市民背道而馳

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭運鵬再批張善政沒必要為選舉將桃園說得一文不值。記者翁唯真／攝影
鄭運鵬再批張善政沒必要為選舉將桃園說得一文不值。記者翁唯真／攝影

國民黨桃園市長參選人張善政與黨主席朱立倫要聯手將桃園贏回，對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，國民黨過去執政公共建設不是紙上談兵就是弊案，桃園已改變，他也附和桃園市長鄭文燦昨批張唱衰桃園，他說，張善政來桃園後感受和市民的感受背道而馳。

對於國民黨要贏回桃園說法，鄭運鵬表示，過去國民黨在執政桃園所有的公共建設大的進度不是紙上談兵就是變成弊案，例如機捷跳票無法通車，鐵路地下化他們要高架，航空城變成全國注目的土地弊案，官員買石子就可以點石成金轉手賺錢，所以過去國民黨的時代對於桃園市民來說，是覺得包工程炒地皮都在特權手上。

鄭運鵬指出，2014年鄭文燦當選，代表市民希望桃園體制上、市政府的品質、信任度和效率都要升格，相信經過8年市民會感受說這個改變是對的，所以回到國民黨的時代對市民朋友來說是不可承受的重。

而鄭文燦昨出席桃園勞工後援會成立大會，批張善政來到桃園後一直在唱衰桃園，鄭運鵬說，張善政來到桃園感受與市民背道而馳，他都站在桃園的對立面，好像這幾年進步，都講成豆腐渣工程，這個對於市府的努力也好，對於市民生活的改變也好，相當不尊重，所以覺得他的態度上和對桃園的理解上的確是有所不足，為了選舉把桃園講到很不堪，覺得實在沒必要。

2022大選 桃園市長 鄭運鵬 張善政 國民黨

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