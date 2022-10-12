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最新民調／北市若棄保黃珊珊成大贏家 陳時中對戰誰都輸

投票前被棄保？ 陳時中：不擔憂這問題

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中今天上午首次站在路口拜票。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中今天上午首次站在路口拜票。記者鍾維軒／攝影

台北市長選戰的棄保議題討論聲不斷，無論是民調或節目訪談，都指出民進黨台北市長參選人陳時中最可能被棄保，形成「藍白對決」。陳時中今受訪時表示，擔心被棄保的人才會一直講，自己不擔憂這問題。

台北市議員梁文傑昨在節目中提到，陳時中可能會贏得台北市長選舉，但正負僅差3000票，而無黨籍台北市長參選人黃珊珊試圖操作棄保，想和藍營對決；而根據「美麗導電子報」民調顯示，若陳時中被棄保，選民會怎麼投？結果顯示黃珊珊支持度有42.7%、蔣萬安32.9％，陳時中則僅6.3％。最大贏家可能是無黨籍巿長參選人黃珊珊。

陳時中對此表示，團隊從來都沒有在操作棄保，還說「其實一直講棄保的人就是擔心棄保才會一直講，我們從來沒討論棄保議題，我們選民都非常堅定，我不擔憂這問題」。

2022大選 台北市長 陳時中 黃珊珊 蔣萬安

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